Vivi e lascia vivere: quante puntate, quando finisce e durata episodi

Quante puntate sono previste per Vivi e lascia vivere? La fiction con Elena Sofia Ricci va in onda in prima serata da oggi, giovedì 23 aprile 2020, su Rai 1. In tutto sono previste sei prime serate. La messa in onda della fiction su Rai 1 prevede infatti sei puntate. Se consideriamo inoltre che nel corso di ogni prima serata vanno in onda due episodi, in tutto gli episodi di Vivi e lascia vivere sono 12. Ma quanto durano (durata in minuti) gli episodi e quindi le puntate? Per quando è prevista l’ultima puntata?

Durata episodi e puntate

Quanto durano (durata) gli episodi di Vivi e lascia vivere? La prima puntata prende il via dalle ore 21,25 fino alle 23,30 circa, per una durata totale di 125 minuti. Ciò significa che ogni singolo episodio della fiction con Elena Sofia Ricci ha una durata di circa 60 minuti, vale a dire un’ora.

Vivi e lascia vivere: quando vanno in onda le puntate e quando finisce

Quando vanno in onda le puntate di Vivi e lascia vivere? Le sei prime serate di Rai 1, salvo cambi di palinsesto andranno in onda per i prossimi sei giovedì: da oggi, 23 aprile, al 28 maggio. Di seguito il calendario puntata per puntata:

Prima puntata: giovedì 23 aprile 2020

giovedì 23 aprile 2020 Seconda puntata: giovedì 30 aprile 2020

giovedì 30 aprile 2020 Terza puntata: giovedì 7 maggio 2020

giovedì 7 maggio 2020 Quarta puntata: giovedì 14 maggio 2020

giovedì 14 maggio 2020 Quinta puntata: giovedì 21 maggio 2020

giovedì 21 maggio 2020 Sesta puntata: giovedì 28 maggio 2020

Dove vedere la fiction in tv e streaming

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Vivi e lascia vivere, quando va in onda e la durata degli episodi, ma dove è possibile vedere la fiction in tv e live streaming? La fiction con Elena Sofia Ricci va in onda da oggi, 23 aprile 2020, su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata. E’ possibile seguire la serie tv anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

Curiosità

Per la prima volta Elena Sofia Ricci è stata sul set con la sua primogenita Emma (avuta dall’attore e regista Pino Quartullo) che nella storia di Vivi e lascia vivere interpreta il suo personaggio da giovane. “Emma interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona – le parole di Elena Sofia Ricci -. Pappi Corsicato, il regista della fiction, dopo averla vista sul set, mi ha detto che dovevo farmi spiegare da lei come rappresentare il mio personaggio, perché secondo lui Emma lo aveva centrato. E lei, dopo questa esperienza, mi ha confidato che finalmente capiva il mio lavoro e l’impegno che richiede”.

