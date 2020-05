Vivi e lascia vivere: cosa è successo nella quarta puntata (riassunto)

Cosa è successo nella quarta puntata di Vivi e lascia vivere in onda su Rai 1 lo scorso giovedì, 14 maggio 2020? Vediamo a che punto siamo arrivati in vista della quinta puntata di oggi (21 maggio) della fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci che racconta la risalita dal baratro di Laura, una donna forte e determinata che ha visto la sua vita sconvolta. Ma cosa è successo (riassunto) nella quarta puntata di Vivi e lascia vivere?

Nella quarta puntata di Vivi e lascia vivere, andata in onda il 14 maggio 2020, abbiamo visto Laura continuare a nascondere a tutti un enorme segreto. Dopo aver capito che Toni non è la persona che vuol far credere a tutti di essere la donna ha deciso di non frequentarlo più, ma quando lui all’improvviso si sente male, lei decide di andare a trovarlo in ospedale. Intanto Nina ha conosciuto meglio Andrea, uno strano ragazzo che vive nella casa in cui si era intrufolata con le sue amiche. Giada invece ha fatto una scoperta sconvolgente e a sorpresa è tornata a Napoli. Ma non da sola… Laura è stata poi messa di fronte ai suoi errori e alle sue bugie. Spalle al muro, la protagonista di Vivi e lascia vivere non ha potuto fare altro che subirne le conseguenze: i figli sono andati via da casa e le amiche le hanno voltano le spalle. Solo Toni non ha chiuso con Laura…

COSA È SUCCESSO IN TUTTE LE PUNTATE DI VIVI E LASCIA VIVERE

Quante puntate e quando finisce

Abbiamo visto cosa è successo nella quarta puntata di Vivi e lascia vivere, ma quante puntate sono previste? La fiction con Elena Sofia Ricci va in onda in prima serata da giovedì 23 aprile 2020 su Rai 1. In tutto sono previste sei prime serate. La messa in onda della fiction su Rai 1 prevede infatti sei puntate. Se consideriamo inoltre che nel corso di ogni prima serata vanno in onda due episodi, in tutto gli episodi di Vivi e lascia vivere sono 12. Quando vanno in onda le puntate di Vivi e lascia vivere? Le sei prime serate di Rai 1, salvo cambi di palinsesto andranno in onda per i prossimi sei giovedì: dal 23 aprile al 28 maggio. Di seguito il calendario puntata per puntata:

Prima puntata: giovedì 23 aprile 2020

giovedì 23 aprile 2020 Seconda puntata: giovedì 30 aprile 2020

giovedì 30 aprile 2020 Terza puntata: giovedì 7 maggio 2020

giovedì 7 maggio 2020 Quarta puntata: giovedì 14 maggio 2020

giovedì 14 maggio 2020 Quinta puntata: giovedì 21 maggio 2020

giovedì 21 maggio 2020 Sesta puntata: giovedì 28 maggio 2020

