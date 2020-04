Vita da giungla alla riscossa: trama, trailer e streaming del film su Italia 1

Vita da giungla alla riscossa: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 11 aprile 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Vita da giungla: alla riscossa!, film tratto da una serie televisiva animata francese del 2011 dove protagonista è un gruppo di animali che si prodiga per proteggere gli altri abitanti della giungla.

Vediamo qui di seguito tutte le informazioni su questa pellicola animata.

Trama

Maurice ha tutto di un pinguino ma in lui si nasconde una tigre. Il pinguino, allevato da una tigre e tutt’altro che maldestro, è diventato un campione di Kung Fu. Con i suoi amici, “La squadra della giungla”, Maurice conta rimettere ordine e giustizia nella foresta, come sua madre ha fatto prima di lui. Ma Igor, un diabolico koala accompagnato dai suoi babbuini mercenari e non troppo intelligenti, ha in mente invece di distruggerla.

Vita da giungla alla riscossa film: trailer

Ecco il trailer del film:

Vita da giungla alla riscossa film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Vita da giungla: alla riscossa! in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 11 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Potrebbero interessarti Veglia Pasquale nella Notte Santa celebrata da Papa Francesco: dove vedere in tv e in streaming Ciao Darwin 8: stasera la replica Belli contro Brutti. Ecco chi è madre natura The young Victoria: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming