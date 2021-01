Viaggio nella grande bellezza – Roma: anticipazioni e streaming del documentario

Questa sera, martedì 12 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Viaggio nella Grande Bellezza, doc-evento con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione. Lo speciale realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, illustra con parole e immagini la Grande Bellezza di Roma, la città eterna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni

Roma è un museo a cielo aperto senza eguali al mondo. Bocci racconta la Capitale con i suoi tesori, quelli più belli e ricchi di storia: dal Campidoglio ai Fori, da Ponte Sant’Angelo a Palazzo Colonna. Girata nel periodo del primo lockdown, la puntata mostra luoghi come Piazza di Spagna o Piazza Navona da una prospettiva insolita, nel silenzio della notte e senza le folle di turisti. E attraverso testimonianze, brani di fiction e ricostruzioni, in cui il conduttore incontra i protagonisti dell’arte e della storia della Città Eterna: Michelangelo, Raffaello, Bernini, Borromini, Donna Olimpia, l’Imperatore Tito.

Viaggio nella grande bellezza: prossimi appuntamenti

Gli appuntamenti a seguire di Viaggio nella grande bellezza prevedono Firenze e Milano di Leonardo (il 19 gennaio), Torino (il 26) e, infine, il 2 febbraio, Assisi e Orvieto. Ospite fisso, Umberto Broccoli.

Streaming e tv

Dove vedere Viaggio nella grande bellezza – Roma in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda oggi – 12 gennaio 2021 – alle ore 21,20 in chiaro, gratis, su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Leggi anche: Viaggio nella Grande Bellezza: con Cesare Bocci Mediaset ha il suo Alberto Angela

Potrebbero interessarti Beppe Fiorello va bene per le fiction, ma fare il mattatore in tv show non è mestiere suo Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 12 gennaio 2021 | Trono classico e over Ascolti tv lunedì 11 gennaio: Penso che un sogno così, Grande Fratello Vip, Report