Via Crucis 2025: stazioni, orario, strade chiuse e streaming

Oggi, 18 aprile 2025, Venerdì Santo, si svolge la tradizionale Via Crucis al Colosseo, presieduta dal cardinale vicario di Roma Baldo Reina. Oggi, giornata di digiuno e astinenza, si ricorda la Passione e la morte in croce di Gesù. Lee meditazioni alle 14 stazioni sono state scritte direttamente dal Papa, che però non è presente visto il periodo di convalescenza. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Stazioni e meditazioni

Quali sono le stazioni della Via Crucis 2025? Le 14 stazioni tradizionali rappresentano gli ultimi istanti della vita di Gesù, con la sua condanna e crocifissione, e sono le seguenti:

Gesù è condannato a morte Gesù è caricato della croce Gesù cade per la prima volta Gesù incontra sua madre Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene Santa Veronica asciuga il volto di Gesù Gesù cade per la seconda volta Gesù consola le donne di Gerusalemme Gesù cade per la terza volta Gesù è spogliato delle vesti Gesù è inchiodato sulla croce Gesù muore in croce Gesù è deposto dalla croce Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

E le meditazioni? È il Papa stesso quest’anno a redigere le meditazioni della Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo.

Via Crucis 2025: strade chiuse e deviazioni

Quali sono le strade chiuse e le deviazioni previste per la Via Crucis 2025 di oggi al Colosseo? Per consentire le celebrazioni e l’arrivo dei tantissimi fedeli verranno deviate alcune linee bus a partire dalle ore 13:00 e chiuse alcune strade. Come si legge dal sito di Roma Mobilità, la Questura di Roma ha disposto la chiusura del Parco archeologico del Colosseo a partire dalle ore 14.00, con ultimo ingresso alle ore 13.00. Le prime chiusure alle 14 scatteranno su via dei Fori Imperiali, via Cavour (da largo Venosta a largo Corrado Ricci), via degli Annibaldi, via del Parco del Celio.

Via Celio Vibenna e via di San Gregorio chiuderanno in direzione di piazza di Porta Capena dalle 14, e dalle 15 anche in direzione Colosseo. Dalle 13,30 saranno così deviate su percorsi alternativi le linee 51, 75, 81, 85, 87, 117, 118. Dalle 14 chiusa la fermata della linea B Colosseo.

Biglietti

Per partecipare alla Via Crucis 2025 bisogna acquistare dei biglietti? Dove? Ve lo diciamo subito: per assistere alla Via Crucis di venerdì Santo al Colosseo non serve nessun biglietto. Si può seguire tutto gratuitamente. Per partecipare agli eventi della Settimana Santa invece è necessario procurarsi i biglietti, del tutto gratuiti, scrivendo alla Prefettura del Vaticano. La vendita dei biglietti per visitare il Colosseo, secondo il sito del Parco Colosseo, sono stati sospesi fino a quando la questura di Roma non diramerà il piano di sicurezza.

Streaming e diretta TV

Dove vedere la Via Crucis 2025 in diretta tv e streaming? L’appuntamento per i fedeli del Venerdì Santo avviene anche tramite Rai 1 oltre che su TV2000 in contemporanea. Seguire la Via Crucis da casa è possibile grazie al primo canale di Viale Mazzini che trasmette in chiaro la funzione in diretta in mondovisione. A che ora inizia la funzione? Alle ore 21 la Via Crucis viene trasmessa in diretta su Rai 1. Chi vuole seguire la funzione può quindi sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando così come al tasto 101 di Sky. Chi preferisce TV2000 trova il canale al tasto 28 del digitale terrestre. Non solo tv. Si può seguire la Via Crucis anche via streaming tramite RaiPlay oppure il servizio live di TV2000, o sui canali social e YouTube di Vatican Media.