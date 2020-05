Vi presento i nostri, il film: trama, cast e streaming

Dopo Ti presento i miei e Mi presenti i tuoi?, arriva il terzo e ultimo film che vede protagonista ancora una volta Ben Stiller: Vi presento i nostri è il punto alla trilogia, uscito nelle sale nel 2010 e diretto da Paul Weitz. Il film ha ricevuto anche un Razzie Awards (gli Oscar al rovescio che eleggono i film peggiori dell’anno) per la categoria Miglior attrice non protagonista dato a Jessica Alba. Vediamo di cosa parla il film, chi vediamo nel cast e dove seguire il film in tv e in streaming.

Vi presento i nostri, la trama

Greg è felicemente sposato con Pam ed è papà di due gemelli, Samantha ed Harry. Dopo aver finalmente superato l’esame per diventare parte della famiglia di Jack, il suocero, tra loro è nata na forte amicizia. Bravo marito, ottimo padre, una carriera in ascesa, attira l’attenzione della bella Andi Garcia, rappresentante di una casa farmaceutica che lo vuole come testimonial del suo farmaco contro le disfunzioni sessuali.

Il matrimonio è felice, ma lo stress della famiglia (scegliere la scuola per i figli) e l’impegno del lavoro lo tengono spesso fuori casa. Jack, deluso dal suo primo genero Bob che ha tradito la figlia per poi lasciarla, ha avuto quasi un infarto e decide di puntare tutto su Greg, designandolo come nuovo capo famiglia: per lui adesso è Don Fotter. La complicazione arriva al quinto compleanno dei gemelli, quando tutti arrivano a Chicago per la grande festa. Sarà proprio Jack a notare le attenzioni soffocanti della bella Andi nei confronti di Greg e lui inizierà a indagare, cadendo nel fraintendimento.

Vi presento i nostri, il cast del film

Chi vediamo nel cast? Partiamo dal protagonista che anche questa volta è Ben Stiller, che interpreta Greg Fotter. Al suo fianco vedremo Robert De Niro che interpreta il suocero Jack. Teri Polo invece interpreta Pam, Blythe Danner è Dina e Jessica Alba è Andi Garcia. Nel cast ancora vediamo Owen Wilson che interpreta Kevin, Barba Streisand che interpreta Roz, Dustin Hoffman che interpreta Bernie, Harvey Keitel che interpreta Randy e Laura Dern che interpreta Prudence la direttrice della scuola. Daisy Tahan interpreta Samantha Fotter, Colin Baiocchi è Henry Fotter, mentre Tom McCarthy è il dr Bob e Kevin Hart interpreta Louis.

Vi presento i nostri, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere Vi presento i nostri in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 3 maggio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

