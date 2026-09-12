Vermiglio: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Vermiglio è il film del 2024 scritto e diretto da Maura Delpero in onda questa sera, 12 settembre 2026, alle ore 21.20 su Rai 3. La pellicola è stata poi selezionata per rappresentare l’Italia ai Premi Oscar nella categoria Miglior film Internazionale. Ambientato sul finire della Seconda Guerra Mondiale, nel piccolo villaggio trentino di Vermiglio, il film segue le vicende della famiglia Graziadei, alle prese con gli strascichi della guerra e l’arrivo di un soldato che stravolge la loro quotidianità. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Il film si svolge in un piccolo paese di montagna di nome Vermiglio che si trova in Trentino. Siamo nel 1944, Lucia, Ada e Livia sono tre sorelle adolescenti inseparabili, figlie di un eccentrico insegnante. Quando in paese arriva Pietro, un soldato siciliano, Lucia si innamora di lui e rimane incinta. I due sono costretti a sposarsi.

Gli equilibri della famiglia cambiano, Livia è la preferita e Ada si sente trascurata. Tutti sentono la mancanza di Lucia quando nel 1945, finita la guerra, parte con Pietro e suo figlio per la Sicilia. Ma una volta arrivata scopre nel peggiore dei modi che suo marito era già sposato. Sua moglie, scoperto il matrimonio con Lucia, si vendica sparandogli. La giovane vedova e il suo bambino devono ricostruirsi una vita rimettendo insieme i pezzi del passato del marito.

Vermiglio: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti attori di primo piano come Giuseppe De Domenico e Martina Scrinzi. Di seguito il cast completo

Giuseppe De Domenico: Pietro Riso

Martina Scrinzi: Lucia Graziadei

Tommaso Ragno: Cesare Graziadei

Roberta Rovelli: Adele, moglie di Cesare

Orietta Notari: zia Cesira

Patrick Gardener: Dino Graziadei

Rachele Potrich: Ada Graziadei

Anna Thaler: Flavia Graziadei

Carlotta Gamba: Virginia

Luis Thaler: Tarcisio

Simone Bendetti: Giacinto

Enrico Panizza: Pietrin

Santiago Fondevila Sancet: Attilio, figlio di Cesira

Sara Serraiocco: Anna Pennisi, moglie di Pietro

Camilla Pistorello: donna siciliana del sogno

Streaming e tv

Dove vedere Vermiglio in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 12 settembre 2026, alle ore 21.20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play