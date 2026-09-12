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Pooh 60 – La nostra storia: tutto quello che c’è da sapere sullo show in onda su Canale 5

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AGF
di Antonio Scali
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Pooh 60 – La nostra storia: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, 12 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica Pooh 60 – La nostra storia, concerto evento per celebrare i 60 anni della band italiana, con la presentazione della grandissima Michelle Hunziker, che si è tenuto all’Arena di Verona nei mesi scorsi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Dall’Arena di Verona, una serata evento con la grande musica dei Pooh, con la partecipazione di ospiti eccezionali: Giuliano Sangiorgi, Marco Masini, Ermal Meta e Noemi. Un concerto con più di 60 elementi d’orchestra guidati dal Maestro Basso. Una grande festa per i 60 anni di una band che ha fatto la storia della musica italiana.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Pooh 60 – La nostra storia su Canale 5? In tutto andrà in onda una sola e unica puntata. Quando? Stasera, 12 settembre 2026, a partire dalle ore 21,30. Si tratta di una replica perché lo show era già stato trasmesso a maggio.

Streaming e tv

Dove vedere Pooh 60 – La nostra storia in diretta tv e live streaming? Il concerto evento, come detto, va in onda stasera – 12 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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