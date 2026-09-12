La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 12 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Lorenzo manda all’aria il matrimonio segreto tra Angela e Beltrán e pretende l’allontanamento del giovane da La Promessa. Lope scopre che Santos si nasconde dietro Madame Cocotte, mentre Samuel propone a Maria di riconoscere il bambino e sposarla. Intanto lo scontro tra Lorenzo e Curro culmina in un pugno. Angela evita lo scontro tra Curro e Lorenzo, che le impone un ultimatum sulle nozze. Martina è decisa a lasciare La Promessa, mentre Maria confessa a Pia il passato con Samuel e la sua proposta di matrimonio. Intanto Toño viene respinto da Enora e Manuel indaga sui legami tra don Luis e il duca.