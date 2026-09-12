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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 12 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lorenzo manda all’aria il matrimonio segreto tra Angela e Beltrán e pretende l’allontanamento del giovane da La Promessa. Lope scopre che Santos si nasconde dietro Madame Cocotte, mentre Samuel propone a Maria di riconoscere il bambino e sposarla. Intanto lo scontro tra Lorenzo e Curro culmina in un pugno. Angela evita lo scontro tra Curro e Lorenzo, che le impone un ultimatum sulle nozze. Martina è decisa a lasciare La Promessa, mentre Maria confessa a Pia il passato con Samuel e la sua proposta di matrimonio. Intanto Toño viene respinto da Enora e Manuel indaga sui legami tra don Luis e il duca.

Cast

Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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