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Suzuki Jukebox – La notte delle Hit: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Suzuki Jukebox – La notte delle Hit: anticipazioni, cantanti, scaletta (line-up), quante puntate e streaming

Questa sera, sabato 12 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit 2026, show che sostiene la passione degli italiani per la musica come forma di espressione autentica e universale, capace di trasmettere energia, emozione e senso di comunità. Il grande show celebrerà i successi che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale dagli anni ’60 ai 2000. Alla conduzione Antonella Clerici; al suo fianco Clementino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cantanti, scaletta)

Il pubblico potrà rivivere alcune delle canzoni più iconiche di sempre, interpretate dai loro protagonisti in una line-up d’eccezione e già annunciata. La seconda giornata, in programma stasera, continuerà a far battere il cuore della città sabauda con un percorso musicale che attraversa stili e repertori differenti. Questa volta a salire sul palco saranno Alberto Bertoli, Anna Oxa, Erminio Sinni, Gaetano Curreri e gli Stadio, Gazebo, Luca Dirisio, Mario Biondi, Paul Young, Sabrina Salerno, Spagna e i Toploader, per una carrellata di successi che hanno fatto la storia della musica e fatto sognare intere generazioni.

Suzuki Jukebox: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Suzuki Jukebox su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate: venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026.

Streaming e tv

Dove vedere Suzuki Jukebox in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – sabato 12 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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