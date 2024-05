Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata dell’11 maggio 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 11 maggio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 11 maggio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 11 maggio 2024, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In primo piano Anbeta, la ballerina di grande talento nata, qualche anno fa, dalla scuola di Amici. Dal talent di Maria De Filippi sarà in studio anche l’ultima eliminata dal serale: la cantante Martina.

Sempre partito da Amici ed ora con una carriera di successo, sarà in studio il ballerino e pattinatore Tommaso Stanzani. E ancora, gli aggiornamenti sullo stato di salute dell’attrice Eleonora Giorgi, il racconto di vita di Rosita Celentano e la storia sbocciata a Uomini e Donne tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che sveleranno la data delle loro prossime nozze.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 11 maggio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.