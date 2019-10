Verissimo, ospiti e anticipazioni di oggi 26 ottobre: in studio Heather Parisi e Filippo Bisciglia

Come ogni sabato anche oggi, 26 ottobre 2019, sono tanti i telespettatori di Canale 5 in attesa della nuova puntata di Verissimo: in questo articolo, troverete le principali anticipazioni e i nomi degli ospiti del salottino di Silvia Toffanin.

Non mancheranno come di consueto tanti ospiti tra i più amati dal pubblico nella puntata di oggi di Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Il programma registra ogni settimana ottimi ascolti.

Il tutto grazie soprattutto a un parterre di ospiti sempre di primissimo livello: dal mondo del cinema a quello della tv, dalla musica all’arte in generale, gli artisti che si siedono ogni settimana davanti a Silvia Toffanin hanno sempre un seguito pazzesco.

Verissimo, gli ospiti della puntata di oggi, sabato 26 ottobre 2019

Ma veniamo agli ospiti di Verissimo di oggi, anticipati anche dalle numerose pubblicità che sono in rotazione su Canale 5 da tutta la settimana.

Le anticipazioni di Verissimo raccontano che in studio ci saranno innanzitutto tutti i finalisti di Amici Celebrities, il talent in versione vip di Canale 5 condotto inizialmente da Maria De Filippi e poi da Michelle Hunziker.

Spazio dunque a Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. A vincere Amici Celebrities è stata Pamela, fidanzata di Filippo, che è arrivato terzo. Secondo Massimiliano.

La Camassa dopo la vittoria ha dichiarato: “Sono strafelice, io ce l’ho messa tutta, è stata una finale pazzesca. Ci speravo, sapevo che sarebbe stata dura perché comunque i miei avversari erano molto validi. Il mio sogno ora si è realizzato al 100 per cento”.

Uno degli ospiti più attesi della puntata di oggi di Verissimo è quella di Heather Parisi, che parlerà, secondo le anticipazioni, di amore, famiglia, e progetti professionali, ma anche del suo impegno civile a Hong Kong.

La showgirl infatti vive lì dal 2011 con il marito e i figli, si è impegnata personalmente contro l’extradition bill sin dall’inizio della protesta. Chissà che non lanci poi qualche frecciatina alla sua “nemica amatissima” Lorella Cuccarini, attuale conduttrice de La vita in diretta.

Ospite della puntata di Verissimo del 26 ottobre 2019 anche il cantante Riki, che a gennaio dovrebbe pubblicare il suo album.

Intanto da pochi giorni Riki ha pubblicato il nuovo singolo Gossip. Seguirà poi un tour che lo porterà il prossimo anno in giro per l’Italia. Infine tra gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo l’attore Francesco Arca, new entry nel cast de L’Isola di Pietro 3 accanto a Gianni Morandi e Chiara Baschetti.

Una chiacchierata, quella con Silvia Toffanin, per scoprire i suoi futuri progetti ma anche ciò che riguarda la sua famiglia. Verissimo vi aspetta su Canale 5 oggi, sabato 26 ottobre 2019, a partire dalle ore 16:10.

Verissimo, intervista a Heather Parisi: le anticipazioni

“Ho sofferto di bulimia. Nel periodo in cui a Milano facevo ‘Fantastico 4’ con Gigi Proietti, ero talmente infelice della mia vita privata che mangiavo di tutto e poi vomitavo l’anima”, le parole di Heather Parisi. “Sono riuscita a pesare 43 chili e più mi dicevano che ero troppo magra, più continuavo a mangiare e poi a vomitare. Il mio problema è che avevo accanto delle persone terribili che mi hanno portato a prendere decisioni sbagliate. Grazie a mio marito Umberto Maria, senza medicinali e senza terapie mentali, piano piano ne sono uscita”.

Poi su Lorella Cuccarini: “Perché dobbiamo parlare di “santa subito”? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma “Nemica Amatissima” non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me […] Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”.

Infine una battuta su Hong Kong, città in cui vive: “Sono mesi complicati ad Hong Kong, ma non abbiamo paura. La violenza c’è, ma basta evitare alcune zone. Durante il weekend succede sempre qualcosa, ma poi tutto torna normale. Viviamo con la speranza di un futuro migliore, sono ottimista”.