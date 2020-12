Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 5 dicembre 2020 su Canale 5

Anche questo sabato, 5 dicembre 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 5 dicembre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Secondo le anticipazioni di Verissimo, tanti saranno gli ospiti nello studio della Toffanin a partire da Gerry Scotti, che di recente ha anche sperimentato sulla propria pelle la brutta esperienza del Covid-19: “Vorrei salutare tutte le persone che erano ricoverate con me e di cui non conosco il nome. Spero siano tornate a casa e stiano bene”, spiega alla Toffanin, ripercorrendo i lunghi giorni passati in ospedale a causa del Covid. Gerry parlerà anche dei progetti per Natale. “Il mio Natale è sempre stato molto casalingo, senza grandi stranezze. Non cambierà molto, ma quest’anno aspetto l’arrivo della mia nipotina sentirò il peso del Natale per tutti quelli che non lo staranno vivendo”.

Un altro ospite è Marco Carta che parlerà di Sanremo e delle future nozze. In merito a ciò, racconterà del suo coming out. “È stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete”. Poi il cantante di Amici spiega di voler sposare il suo compagno. “Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili. “Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”.

Altri ospiti nello studio della Toffanin: Iva Zanicchi che è guarita dal Covid e che ha perso a causa di questo virus il fratello Antonio. Poi ancora Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro, e la contessa Patrizia de Blanck da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip così come Enock Barwuah, alla sau prima intervista tv con la fidanzata Giorgia.

Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 5 dicembre 2020, alle ore 16:00 su Canale 5.

