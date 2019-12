Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 14 dicembre: tutti gli ospiti

Come ogni sabato, torna anche oggi Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin: curiosi di leggere le anticipazioni e i nomi degli ospiti?

La trasmissione, come di consueto, si incentra su interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a confidarsi raccontando la propria vita privata e pubblica. Vediamo insieme cosa aspettarci dalla puntata di oggi, 14 dicembre?

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato | 14 dicembre

Nella puntata di sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 16:00 su Canale 5, ci saranno nuove storie da raccontare nel salotto di Verissimo. La puntata di oggi inizia con il cantante Pago che, in esclusiva, annuncerà a Verissimo di essere uno dei prossimi concorrenti di “Gf Vip 4”.

A Verissimo oggi pomeriggio anche l’incontro speciale tra Silvia Toffanin e Fiorello.

Inoltre, per la prima volta in studio, si racconterà in maniera inedita il direttore del Tg La 7 Enrico Mentana. E ancora, per la prima volta, Silvia Toffanin intervisterà Nicoletta Mantovani, la moglie del grande e indimenticabile Luciano Pavarotti.

Infine, a raccontarsi, ci sarà una coppia della tv molto innamorata: Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa.

Verissimo anticipazioni, come vedere il talk in streaming

Verissimo va in onda ogni sabato pomeriggio alle 16 su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset si trova al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per chi dispone di una pay-tv Sky.

Potrebbero interessarti Il Processo 2 si farà? Le indiscrezioni sulla seconda stagione della serie tv 20 anni che siamo italiani, gli ospiti della terza e ultima puntata di stasera su Rai 1 20 anni che siamo italiani, la terza puntata del programma con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

Chi invece vuole seguire il talk condotto da Silvia Toffanin in diretta streaming può farlo tramite Mediaset Play. La piattaforma streaming permette all’utente di collegarsi tramite pc, smartphone e tablet e di usufruire dei propri contenuti in onda in televisione. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e selezionare il contenuto di vostro interesse.

Ma c’è di più. Se quando va in onda la puntata avete altro da fare e non potete seguirla in diretta, potete sempre recuperarla in un secondo momento grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.