Chi è Vera Miales, la Pupa de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Vera Miales, la concorrente che partecipa come Pupa a La Pupa e il Secchione 2022? Il programma quest’anno presenta alcune note da reality show. Il cast è composto da pupe e pupi, secchioni e secchione che dovranno convivere all’interno di una mega villa. Un set che potranno lasciare soltanto di martedì, in occasione della puntata serale in onda su Italia 1. Ma chi è Vera Miales? Quanti anni ha e da dove viene? Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Chi è Vera Miales: età, programmi TV, Instagram

Classe 1985, Vera Miales è nota al mondo della cronaca rosa per la sua relazione con Amedeo Goria. Nata in Moldavia da mamma russa e padre moldavo, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda lavorando come modella. Molto presto è diventata popolare anche tramite i social, dov’è influencer ben affermata su Instagram. Ha partecipato spesso ai salotti dei programmi televisivi, soprattutto quello di Barbara d’Urso ed in particolare dopo che la sua relazione con Goria è venuta allo scoperto. Non stupisce quindi il suo coinvolgimento nell’edizione 2022 de La pupa e il secchione, dove figura appunto tra le Pupe VIP. Ben presente sui social, Vera Miales ha preso parte più volte – come attrice – agli scherzi organizzati da Le Iene. La Pupa e il secchione è il suo debutto in un reality.

Streaming e TV

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD sui vecchi decoder. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a MediasetPlay, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.