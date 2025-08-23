Vendicherò mia madre: tutto quello che c’è da sapere sul film
Vendicherò mia madre: trama, cast e streaming del film
Questa sera, sabato 23 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Vendicherò mia madre, film diretto da Doug Campbell con Sami Nye, Taylor Joree Scorse, Jason Tobias, Janet Carter, Bobby Marchesso, Garon Grigsby, Jerry Hernandez, Kennedy C. Hall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Audrey insegna ginnastica post partum a un gruppo di madri che portano i loro passeggini al parco, ma quando la sua assistente – assunta di recente – inizia segretamente a cercare vendetta nei confronti delle loro clienti, il mondo perfetto di Audrey discende improvvisamente nella follia.
Vendicherò mia madre: il cast
Abbiamo visto la trama di Vendicherò mia madre, ma qual è il cast completo del film? Tra gli attori: Sami Nye, Taylor Joree Scorse, Jason Tobias, Janet Carter, Bobby Marchesso, Garon Grigsby, Jerry Hernandez, Kennedy C. Hall
Streaming e tv
Dove vedere Vendicherò mia madre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 23 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.