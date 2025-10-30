Vendetta: trama, cast e streaming del film del 2022

Questa sera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Vendetta, film del 2022 diretto da Jared Cohn. È uno degli ultimi film con protagonista Bruce Willis, che si è ritirato dalla recitazione, causa la diagnosi di afasia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella periferia della Georgia, il padre di famiglia ed ex marine William Duncan è uscito per andare a cena con la figlia sedicenne, Kat, una giocatrice di softball che sogna di giocare a livello professionistico. Mentre William provvede al cibo, Kat rimane in macchina, dove viene prelevata e poi uccisa da Danny, un giovane gangster, come rito d’iniziazione richiesto dalla sua famiglia. Danny viene presto arrestato e sottoposto a processo, ma William, resosi conto che la sentenza potrebbe essere troppo lieve, fa in modo che non venga condannato per avere la possibilità di vendicarsi. William decide, quindi, di inseguire e uccidere Danny la notte seguente. Infuriati, Donnie e Rory (padre e fratello di Danny) intraprendono un percorso per vendicarsi volendo eliminare William. Dopo una serie di omicidi, tra cui quello della moglie di William, falliscono miseramente la loro missione e William, alla fine, uccide entrambi, per poi morire poco dopo a causa delle ferite riportate dallo scontro a fuoco tra lui e gli scagnozzi di Rory.

Vendetta: il cast

Abbiamo visto la trama di Vendetta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clive Standen: William Duncan

Theo Rossi: Rory Fetter

Mike Tyson: Roach

Bruce Willis: Donnie Fetter

Thomas Jane: Dante

Lauren Buglioli: Jen Duncan

Derek Russo: Zachary Penton

Jackie Moore: Luna

Maddie Nichols: Kat Duncan

Kurt Yue: detective Chen

Caia Coley: infermiera Pam

Streaming e tv

Dove vedere Vendetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 30 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.