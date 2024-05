Veloce. La Leggenda della Motor Valley: trama, cast e streaming del documentario su Rai 2

Veloce. La leggenda del Motor Valley è il documentario in onda su Rai 2 questa sera, 31 maggio 2024, alle ore 21.20. Una docuserie prodotta da Rice Media in collaborazione con Rai Documentari, il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il patrocinio dell’Associazione Motor Valley Development, APT Servizi Emilia-Romagna e della Federazione Motociclistica Italiana.

In Emilia-Romagna, tra Piacenza e Rimini, esiste un distretto industriale e culturale noto a livello mondiale. E’ il luogo dove sono nate e hanno tuttora sede alcune delle industrie automobilistiche e motociclistiche più importanti al mondo, come Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini, Ducati, Dallara ed Energica. Questa zona, nota a tutti come “Terra dei Motori”, in inglese “Motor Valley”, continua a farci sognare con le sue incredibili e innovative creazioni, i suoi circuiti mozzafiato e il brivido che solo il rombo dei motori sa regalare.

Anticipazioni e ospiti

Attraverso un’indagine storica e sportiva, verrà raccontata la terra dei motori tra velocità, competizione e passione. Verranno mostrate le aziende che hanno fatto la storia e sono testimoni viventi del Made in Italy nel mondo. Si conosceranno i professionisti che sono parte integrante del sistema e il loro punto di vista sulla Motor Valley del presente, con l’obiettivo di comprendere il fenomeno di un’industria conosciuta e invidiata in tutto il mondo.

Hanno preso parte alla docuserie personaggi iconici: primo fra tutti Valentino Rossi, insieme a Paolo Simoncelli (team manager e padre di Marco), l’ex pilota Andrea Dovizioso, e tantissimi esperti di Maserati, Lamborghini, Ferrari, Ducati, Pagani, Dallara ed Energica. Un omaggio ad una realtà che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, patrimonio contemporaneo di inestimabile valore.

Streaming e tv

Dove vedere Veloce. La leggenda della Motor Valley in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 31 maggio 2024, alle ore 21.20. La serie sarà disponibile su Rai Play in sei singoli episodi da 30’, ognuno dedicato ad un argomento chiave del successo della Motor Valley.