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Veglia Pasquale 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la Messa del Sabato Santo

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AGF
di Antonio Scali
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Veglia Pasquale 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la Messa, Sabato Santo, 4 aprile

Dove vedere la Veglia Pasquale nella Notte Santa di Sabato Santo, 4 aprile 2026, dalla Basilica di San Pietro? Appuntamento con questa Messa così sentita, che ci svela il mistero pasquale, a partire dalle ore 21. Si tratta di una delle Messe più belle dell’anno, nonché la più lunga, con i riti della benedizione dell’acqua e del fuoco, numerose letture e soprattutto la Risurrezione di Cristo, luce del mondo, che ha sconfitto la morte per la nostra salvezza. Papa Leone presiede la Santa Messa. Ma dove vedere la Veglia Pasquale nella Notte Santa 2026 con Papa Leone XIV in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Appuntamento dalle ore 21 di oggi, 4 aprile 2026, Sabato Santo, dalla Basilica di San Pietro con La Veglia Pasquale in diretta su Tv2000 con Papa Leone XIV. Il canale edito dalla Cei è visibile al tasto 28 del digitale terrestre, al tasto 157 del decoder Sky e al canale 18 della piattaforma satellitare Tivusat. Non è dunque prevista una diretta sui canali Rai o Mediaset.

Veglia Pasquale 2026 streaming live

Non solo tv. La celebrazione sarà visibile anche in live streaming sul sito di Tv2000, che permette di seguire i vari programmi dell’emittente da pc, tablet e smartphone. Inoltre si potrà seguire tutto tramite i canali di Vatican News, qui di seguito la loro diretta dal canale YouTube.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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