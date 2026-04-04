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A che ora inizia la Veglia pasquale 2026: l’orario della Messa del Sabato Santo

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AGF
di Antonio Scali
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A che ora inizia la Veglia pasquale 2026: l’orario della Messa del Sabato Santo, 4 aprile

A che ora inizia la Veglia Pasquale 2026? Il rito che ci apre al mistero della Pasqua si svolge alla Basilica di San Pietro, a partire dalle ore 21. Papa Leone presiede questa fondamentale Messa nella notte santa di Pasqua, che ha come scopo quello di celebrare la Resurrezione di Gesù e si svolge Sabato Santo, 4 aprile 2026. Intesa come “la madre di tutte le veglie”, come la definisce Sant’Agostino, poiché con essa si attende la Resurrezione di Gesù, principio e fine di ogni cosa, è anche la celebrazione più lunga di tutto l’anno, oltre che una delle più belle e sentite dai fedeli. Tra i momenti più significativi, la benedizione del fuoco (Cristo luce del mondo), le diverse letture dell’Antico Testamento, le litanie dei Santi, la benedizione dell’acqua e il rinnovamento delle promesse battesimali, sacramento con il quale siamo diventati membra vive della Chiesa, sposa di Cristo. Ma dove vedere la Veglia Pasquale 2026 con Papa Leone XIV in diretta tv e in streaming?

Streaming e tv

La Veglia Pasquale 2026 non è seguita in diretta dalla Rai. Potrete seguire la diretta da San Pietro a partire dalle 21 su Tv2000, il canale che in questi giorni ha accompagnato i fedeli durante i riti della Pasqua. Per accedere ai contenuti del canale è necessario sintonizzarsi sul tasto 28 del digitale terrestre oppure al tasto 18 di Tivusat. Chi invece dispone di un abbonamento a Sky può trovare TV2000 al tasto 157. Per seguire invece in live streaming la funzione è possibile collegarsi al sito web di TV2000 e accedere alla sezione live. Potete seguire la Veglia Pasquale nella Notte Santa 2026 anche sui canali social, sul sito e sul profilo YouTube di Vatican Media.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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