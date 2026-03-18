Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 18 marzo 2026

Questa sera, mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 21.40 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, la fiction con Giusy Buscemi che torna con quattro nuovi episodi. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera.

Trama e anticipazioni

Vanina prova a riprendere in mano la sua vita, riavvicinandosi a Manfredi, ormai suo buon amico. Giuli continua a tacere con Adriano che è Luca il padre della sua bambina, ma è oppressa dai sensi di colpa. Vanina e la squadra lavorano sull’omicidio del viveur Vasco Nocera, trovato sgozzato durante la festa di Sant’Agata.

Vanina 2: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Vanina 2, ma qual è il cast della fiction? La protagonista Vanina Guarrasi è interpretata da Giusy Buscemi. Dopo la sua fuga da Palermo, Vanina ha deciso di fermarsi, di non scappare più e dare finalmente una seconda possibilità alla sua storia d’amore con il magistrato antimafia Malfitano. Vanina, però, vuole anche arrestare il latitante Salvatore Fratta, unico assassino del padre ancora a piede libero.

Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano: ha ritrovato finalmente Vanina, la donna della sua vita, con la quale ha condiviso tante battaglie e corso tanti pericoli. Paolo è disposto a lasciare l’antimafia per trasferirsi a Catania e vivere così il loro amore.

Corrado Fortuna dà il volto a Manfredi, veterinario di Catania consapevole che il cuore di Vanina ha scelto Paolo, ma è pronto a fare un passo indietro, a essere per lei un amico, una spalla, un confidente. Claudio Castrogiovanni è l’Ispettore capo Carmelo Spanò, fedelissimo a Vanina, affidabile e intraprendente, coordina la scorta che protegge il “capo”. Nel cast di Vanina 2 troviamo anche: Paola Giannini, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Orlando Cinque, Dajana Roncione e Alessandro Lui.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata su Rai 1
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 18 marzo 2026
TV / Vanina 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata su Rai 1
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 18 marzo 2026
TV / Vanina 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 18 marzo 2026 su Rai 3
TV / Stasera tutto è possibile 2026: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 18 marzo
TV / Morgane 5 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Stasera tutto è possibile 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Morgane 5: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta e ultima stagione della serie
Politica / Pier Silvio Berlusconi: “Fiorello venga da noi. Non sento Signorini da tempo, da Corona solo odio”
Musica / Manuel Agnelli: "I Maneskin? Un'occasione persa per tutti"
Ricerca