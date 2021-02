Uomini e Donne: chi è Samantha Curcio, la nuova tronista curvy

Chi è Samantha Curcio, la nuova tronista curvy di Uomini e Donne

Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e Donne, lo storico dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. 30 anni, è definita una tronista curvy, cioè con linee un po’ tondeggianti e non magrissima come spesso gli stereotipi impongono. “Dovete fare un trono curvy, io lo sono molto e non me ne vergogno“, ha detto Samantha Curcio presentandosi al pubblico di Uomini e Donne.

Ma chi è la nuova tronista? Mora, occhi azzurri e molto sicura di sé, la ragazza giustamente si ama così com’è: “Si può dimagrire, ma non si può diventare simpatici“, il motto della 30enne, originaria di Sapri, in provincia di Salerno. Già da tempo Samantha sognava di entrare a Uomini e Donne e diventare una tronista, ma purtroppo in passato era stata scartata ai casting. Adesso finalmente è arrivato il suo momento e sicuramente ne vedremo delle belle.

Si tratta infatti di una ragazza moto energica, sempre sorridente e pronta a scherzare su se stessa. Già dalla sua prima apparizione in studio Samantha Curcio è sembrata solare e determinata, e ha già conquistato il pubblico e i due storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Con questa sua esperienza chiede A Maria De Filippi chiede un “miracolo” ossia la possibilità di trovare l’amore della sua vita. A Gianni e Tina, infine, “un calcio nello stinco” per quando sarà troppo ironica con se stessa. Qui le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, 24 febbraio 2021.

