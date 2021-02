Uomini e Donne, anticipazioni oggi 24 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 24 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 24 febbraio – protagonista sarà la nuova tronista Samantha Curcio, che con il suo sorriso ha già conquistato il pubblico e i due storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La bella ragazza continuerà a conoscere i suoi corteggiatori i quali, dopo aver accettato di partecipare ad un appuntamento al buio, dovranno decidere se corteggiarla o meno. Anche i due nuovi tronisti Massimiliano Molliconi e Giacomo Czerny sono ormai entrati a pieno nelle dinamiche del programma, facendo le prime esterne.

Per quanto riguarda il Trono Over, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, potrebbero arrivare in studio Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, dopo che quest’ultima ha deciso di chiudere la frequentazione con il cavaliere per non soffrire troppo. Nella puntata di oggi poi ci dovrebbe essere spazio anche per altri protagonisti come Giancarlo e Alessandra. La dama, dopo la decisione del cavaliere di annullare il loro appuntamento, ha deciso di chiudere la loro frequentazione: sarà ancora convinta della propria scelta o vorrà dargli una nuova chance? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Uomini e Donne: chi è Samantha Curcio, la nuova tronista curvy Ascolti tv martedì 23 febbraio: A grande richiesta, Lazio-Bayern, DiMartedì Le Iene streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 23 febbraio 2021