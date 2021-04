Uomini e Donne, anticipazioni oggi 22 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 22 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 22 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Protagonisti saranno i membri del Trono Classico. In particolare si parlerà del tronista Giacomo Czerny. Il ragazzo per ben due volte avrebbe portato in esterna Martina Grado, preferendola all’altra sua corteggiatrice Carolina Ronca. Inoltre, il ragazzo ha preferito nuove giovani venute a corteggiarlo. La stessa Carolina ha definito il ragazzo come “strano”. Infatti a volte sembra che agisca diversamente da quello che vorrebbe davvero. Per quanto riguarda Massimiliano Mollicone, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, sappiamo che ha portato in esterna Eugenia e una certa Federica.

Spazio anche al Trono Classico. Protagonista della puntata in onda oggi potrebbe essere Ida Platano, tornata in trasmissione dopo aver elaborato la fine della storia con Riccardo Guarnieri. La dama nei giorni scorsi ha rivelato di aver incontrato qualcuno: di chi si tratta? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

