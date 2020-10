Uomini e Donne, anticipazioni oggi 8 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 8 ottobre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 8 ottobre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, in questa puntata si parlerà di nuovo del triangolo composto da Armando-Gianluca-Lucrezia. Il tronista e la corteggiatrice hanno fatto un’esterna che vedremo oggi. In particolare lui le ha chiesto espressamente conto dell’ultimatum che lei aveva posto. La ragazza però è ancora titubante e non sa scegliere tra il tronista e Armando Incarnato. Gianluca a questo punto appare molto nervoso e stanco, e decide di andare via. Armando invece ha dichiarato di non aver voluto fare l’esterna con Lucrezia per darle tempo di riflettere bene.

Gianluca ribatterà dicendo che per lui è finita. La ragazza allora risponde che anche per lei la conoscenza con il tronista è conclusa e che vuole uscire a cena con Armando. Quest’ultimo, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, riceverà un dono. Gli verranno recapitati dei palloncini con alcune frasi d’amore molto belle. A mandarle è Sara, donna alla quale lui tempo fa aveva detto di ritenerla solo un’amica. Sara, seduta in studio di fronte ad Incarnato, ammetterà di essere innamorata di lui, e di pensarlo spesso da diverse settimane. Il cavaliere risponderà che i suoi sentimenti non sono cambiati, e che quindi continua a considerarla un’amica. Sara a quel punto scoppierà a piangere sconsolata. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

