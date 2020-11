Uomini e Donne, anticipazioni oggi 20 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 20 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 20 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, si parlerà di Giulia, la quale oltre che con Riccardo Guarnieri, è uscita e si sente anche con Armando Incarnato. Tra i due ci sarà una forte discussione in studio, ma decideranno comunque di continuare la loro frequentazione.

Intanto Sophie in questi giorni è uscita con Antonio e Matteo, mentre ha deciso di eliminare i corteggiatori Marco, Nicolò e Federico. Ampio spazio verrà dedicato nella puntata di oggi, 20 novembre, a Chiara e Davide. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, i due hanno fatto un’esterna, organizzata dalla ragazza. I due sembrano molto complici e si trovano bene insieme.

Inoltre Chiara gli ha presentato suo padre in videochiamata. Ci sarà poi uno scontro tra Davide e Beatrice, con quest’ultima che dirà che lei tende a chiudersi visto che nota questa complicità tra il tronista e Chiara. La ragazza ha operò aggiunto che ci tiene tanto a lui, ed è scoppiata a piangere dopo aver visto l’esterna. Il tronista l’ha accusata di fare tanto il personaggio sui social. Alla fine Davide deciderà di ballare con Chiara. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

