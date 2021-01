Uomini e Donne, anticipazioni oggi 20 gennaio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 20 gennaio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 20 gennaio 2021, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, in questa puntata sarà assoluta protagonista Sophie Codegoni. Dopo aver eliminato Antonio, sta proseguendo la conoscenza con Matteo e Giorgio. Con quest’ultimo Sophie si è baciata nel corso di un’esterna, anche se il tutto è avvenuto a telecamere spente. Un colpo di scena dunque, visto che tutti pensavano che la scelta della ragazza andava verso Matteo.

In un continuo ping pong tra Trono Classico e Over, ci sarà spazio anche per Davide Donadei, che è sempre combattuto fra Chiara e Beatrice e non sa chi scegliere. Giancarlo, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, sta continuando a conoscere Alessandra dopo l’addio ad Aurora Tropea. Armando Incarnato ha ufficialmente chiuso con Brunilde e dovrebbe tornare in studio. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

