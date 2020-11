Uomini e Donne, anticipazioni oggi 17 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 17 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 17 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, si tornerà a parlare di Aurora, dopo il duro scontro avuto con Armando Incarnato. Giancarlo inoltre comunicherà se vuole proseguire la frequentazione con la sua dama o no. Lei sembra molto presa e innamorata, ma il cavaliere ammetterà di non essere assolutamente attratto, ma di non averglielo detto per paura di ferirla.

A quel punto interverrà Gianni Sperti che gli dirà che non crede alle sue parole. L’opinionista infatti è convinto che Aurora e Giancarlo siano d’accordo per uscirne puliti da questa situazione che si è venuta a creare nel dating show di Maria De Filippi. Gianni inoltre, su consiglio di Tina Cipollari, ancora in collegamento da casa, controllerà i cellulari dei due, ma non troverà prove significative. Infine ci sarà la sfilata dal tema “Un sogno d’amore”. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Roberta Di Padua si presenterà vestita da sposa e prenderà tanti 10, anche da Michele. Sarà lei la vincitrice? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

