Uomini e Donne, anticipazioni oggi 16 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 16 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 16 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di oggi pomeriggio vedremo protagonista Armando Incarnato, che deciderà di chiudere l’ennesima parentesi con una nuova dama. Di conseguenza, Tina Cipollari gliene dirà di tutti i colori. L’opinionista fedelissima di Maria De Filippi infatti gli spiegherà il suo punto di vista e che cioè secondo lei Armando non sta affatto cercando l’amore della sua vita, ma soltanto avere popolarità e quindi rimanere nel programma il più tempo possibile e farsi conoscere sui piccoli schermi. A confermare la tesi di Tina è il fatto che, ad ogni nuova conoscenza, Armando poco dopo vi mette fine con qualche scusa.

Parlando invece del trono classico, vedremo le esterne delle due nuove troniste, dapprima Sophie con Facundo, un corteggiatore argentino: i due si trovano molto bene insieme e lui confermerà di essersi ricreduto su di lei, poiché all’inizio non era pienamente convinto e non si sentiva attratto. Jessica poi ha fatto due esterne, una con Davide e una con Simone. Anche lei racconterà di essersi trovata bene con entrambi e di voler approfondire la loro conoscenza. Cosa succederà più?

