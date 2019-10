Uomini e Donne anticipazioni oggi 9 ottobre | Trono classico o over?

Uomini e Donne torna oggi, mercoledì 9 ottobre 2019, con una nuova puntata: sono in tanti gli appassionati alla ricerca delle anticipazioni e che si chiedono innanzitutto se si parlerà del trono Classico o di quello Over.

Oggi pomeriggio assisteremo al terzo e ultimo appuntamento settimanale con il Trono Over. Protagoniste della puntata Gemma e Anna Tedesco, due personaggi tra i più amati della trasmissione, che avranno una violenta lite in studio. La Galgani le darà infatti della sciacquetta da quattro soldi.

Come di consueto, il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 9 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 9 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di oggi torna quindi l’appuntamento con il Trono Over, il terzo e ultimo di questa settimana. In studio assisteremo nuovamente alla sfilata delle dame, dopo che nella precedente puntata Anna aveva battuto Gemma, secondo il giudizio dei cavalieri.

Proprio tra le due dame ci sarà secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, una violenta lite, con la Galgani le darà dà della sciacquetta da quattro soldi. Il litigio iniziato la settimina scorsa, dunque, prosegue e si fa ancora più acceso. Nel corso della puntata di oggi si tornerà anche a parlare di Giorgio Manetti. Secondo Anna la storia con Gemma non è andata avanti per colpa della dama.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nel corso della puntata di oggi l’opinionista Gianni Sperti, che si dirà stanco per il solito riferimento al “Gabbiano”. Inoltre Gianni rivelerà un curioso episodio, secondo cui una volta Anna e Paolo hanno preso il taxi insieme e l’autista le ha detto: “Strano che oggi è con questo signore, di solito il taxi lo prende sempre accompagnata con l’altro”, facendo quindi riferimento all’ex cavaliere toscano.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Nel corso della puntata di oggi assisteremo alla sfilata delle altre dame, sul tema “I jeans stanno bene solo a me”. A sfilare sarà anche Barbara De Santi, che ne approfitterà per rispondere alle critiche di Armando Incarnato per il suo lato b: “Io odio la falsità, tu sei un falso e lo hai dimostrato oggi”. A prendere voti molto alti è Pamela, che però verrà attaccata da De Santi e Valentina che diranno che pure lei ha il sedere basso.

Infine sfilano a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, Ida e Veronica. A vincere è Pamela. La puntata si conclude con Tina Cipollari che chiede per la prossima puntata una sfilata degli uomini con il costumino aderente. Lei poi andrà con il metro per prendere le misure!

Klaudia Poznanska sarà la nuova tronista di Uomini e Donne?

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, mercoledì 9 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.