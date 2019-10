Klaudia Poznanska sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? L’indiscrezione

Sara Tozzi ha deciso di lasciare il trono di Maria De Filippi, poiché ancora innamorata del suo ex fidanzato, e il posto vacante potrebbe essere colmato da Klaudia Poznanska.

Il nome di Klaudia non è nuovo al mondo di Uomini e Donne: di fatto è conosciuta come una delle corteggiatrici più applaudite del programma, anche dalla stessa De Filippi. Di Klaudia se ne parlava anche prima della conferma ufficiale dei quattro tronisti del Trono Classico di questa nuova edizione.

Ora che Sara ha deciso di abbandonare il programma, c’è bisogno di colmare il vuoto e la candidata ideale potrebbe essere proprio Klaudia.

La certezza arriverà mercoledì 2 ottobre 2019, quando sarà registrata la nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne senza Sara.

Klaudia Poznanska, chi è la possibile tronista di Uomini e Donne?

Ballerina e modella, Klaudia è una ragazza romana di origine polacche. Nata a Eblag (Polonia del Nord) nel 2001, la bella Klaudia ha lasciato un segno nella televisione italiana partecipando la scorsa stagione a uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Zelletta, che ha preferito Natalia Paragoni a lei.

Klaudia ha iniziato a lavorare presto, a 16 anni, per poter aiutare sua madre, l’unica famiglia che ha: le due sono molto legate. La passione per il ballo latino-americano l’ha portata verso il mondo dello spettacolo. Klaudia non ha avuto un buon rapporto con la figura paterna, motivo per cui ha dovuto rimboccarsi da subito le mani per sostenere le spese di casa e anche quelle mediche della nonna.

Quando Klaudia è arrivata a Uomini e Donne, per quieto vivere ha deciso di lasciare il lavoro da ballerina per evitare inutili gelosie da parte di Andrea e si è adoperata per cercare un impiego come cameriera.

Klaudia su Instagram può contare su oltre 250 mila follower. Gli ultimi post la vedono posare in vacanza a Ischia.