Ecco perché Sara Tozzi ha lasciato il trono di Uomini e Donne

A dieci giorni circa dall’inizio di Uomini e Donne, la tronista Sara Tozzi lascia a sorpresa il trono del noto programma condotto da Maria De Filippi.

L’addio al programma di Sara Tozzi è stata una grande sorpresa nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne.

Decisione inaspettata anche perché la tronista stava portando avanti la conoscenza con il corteggiatore Javier Martinez (ex tentatore di Temptation Island) con il quale sembrava ci fosse proprio una forte intesa.

Sara Tozzi, però, ha voluto spiegare perché ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, la tronista sarebbe ancora legata sentimentalmente al suo ex fidanzato.

La ragazza ha confessato i suoi sentimenti e la sua decisione di lasciare il trono nella registrazione di mercoledì 25 settembre. Sara Tozzi dice di avere scoperto di sentirsi ancora legata all’ex proprio durante le recenti esterne fatte con i corteggiatori. È lì che si è resa conto di non avere ancora la testa e il cuore libero per iniziare una nuova relazione.

Ora non resta che conoscere la sostituta al trono di Uomini e Donne. Chi sostituirà Sara Tozzi? Staremo a vedere nella prossima puntata.

Sara Tozzi chi è

Quella di Sara Tozzi, 22 anni di Modena, a Uomini e Donne non è la sua prima apparizione televisiva, la ragazza è stata infatti già a Temptation Island come tentatrice. Nella vita, Sara lavora come barista.

“Vengo da Modena, ho una sorella e un fratello. Non siamo figli degli stessi genitori. I miei sono separati da 16 anni, mio padre infatti ha una nuova compagna”, ha dichiarato Sara durante la video-intervista che riprende il suo provino, pubblicato da Witty.

“Ho un bellissimo rapporto con i miei due fratelli. Papà ha un night club, mia mamma, invece, è un’impiegata”, ha specificato Sara.

La ormai ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato inoltre che impatto ha avuto la figura paterna nella sua vita. “Se sono timida e ho questo senso del pudore è anche a causa di mio padre. Io volevo che notasse altro, non le mie labbra carnose o il mio seno prosperoso… Volevo che lui notasse la mia anima. Avevamo mia madre che ci diceva: ‘Questa è la realtà, sono le emozioni…’. E poi c’era mio padre che demoliva un po’ tutto…”, ha spiegato Sara.

