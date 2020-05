Uomini e Donne, anticipazioni oggi 4 maggio | Riparte lo show su Canale 5

Torna nella formula classica del format Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi che durante le scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Da oggi, 4 maggio 2020, si tornerà in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 4 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di oggi riprende il percorso consueto del programma. La trasmissione di Maria De Filippi torna infatti in studio, pur nel rispetto delle misure di sicurezza. Protagonista sarà Giovanna Abate, la quale sta continuando le sue conoscenza con Sammy e Alessandro. Le cose però non stanno andando nel migliore dei modi, per cui bisognerà capire che intenzioni ha la giovane tronista.

Giovanna, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, è pronta a conoscere dal vivo i due ragazzi con cui ha chattato. La stessa possibilità verrà anche data a Gemma Galgani. Le due donne potranno così finalmente scoprire i volti dei loro corteggiatori. Le aspettative saranno confermate o verranno deluse? Nella puntata di oggi, in particolare, in studio dovrebbero esserci Giovanna e Carlo Pietropoli, ma chissà se verrà data la stessa possibilità a Daniele Dal Moro e Sara Shaimi. I troni di Daniele e Sara sono rimandati a settembre? Lo scopriremo nel corso di queste puntate. I fan di sicuro sono contenti peché la trasmissione torna in studio e nel suo format originario. Diverse però le limitazioni per mantenere il distanziamento: al momento infatti possono partecipare solamente protagonisti che arrivano dal Lazio per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Appuntamento su Canale 5 questo pomeriggio, lunedì 4 maggio 2020, dalle ore 14:45.

Potrebbero interessarti Striscia contro Botteri già a febbraio: “Quella zozzona non si cambia da un mese” | VIDEO Giovanna Botteri, Striscia la notizia tira in ballo Fazio e la Littizzetto Hollywood è quello di cui Netflix aveva bisogno (di M. Giorgi)