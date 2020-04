Uomini e Donne, anticipazioni oggi 22 aprile | Riparte lo show su Canale 5

Dopo uno stop di un mese a causa dell’emergenza Coronavirus, è tornato nel pomeriggio di Canale 5 Uomini e Donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Il programma è tornato in onda in una versione totalmente rinnovata, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale predisposte dal Governo per limitare i contagi.

Nessun contatto, dunque, ma solo conoscenze a distanza, attraverso il web. Inoltre in queste puntate ci sono solo due protagoniste: Gemma Galgani per il Trono over e Giovanna Abate per quello classico. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 22 aprile 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di ieri, 21 aprile, Gemma ha iniziato a chattare con i suoi due nuovi spasimanti: Pantera e OcchiBlu. In particolare il primo ha lasciato intendere che trascorrerebbe una notte con la dama torinese. Gemma Galgani ha poi fatto un ballo in solitudine all’interno della casetta, una bachata dedicata all’altro pretendente OcchiBlu.

Tina Cipollari non ha evitato di commentare a modo suo la scena, suscitando grande ilarità, e invitandola a sbottonare la camicetta. Poi c’è stato il collegamento con una grande amica di Gemma, Ida Platano, e il suo Riccardo Guarnieri. I due stanno infatti trascorrendo insieme questa quarantena. L’opinionista Gianni Sperti, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, ha appunto chiesto al personal trainer come sta andando questa convivenza forzata.

Riccardo ha quindi risposto ironicamente dicendo che sono volati i piatti a causa delle forti discussioni. Nel corso della puntata di oggi Gemma approfondirà la conoscenza con un altro pretendente, Cuore di Poeta, mentre Tina la invita a svegliarsi e guardare in faccia la realtà. Per la dama torinese, inoltre, arriverà una sorta di ultimatum da parte del corteggiatore Pantera e dovrà confrontarsi via Skype con la sua nemica Barbara De Santi.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne spazio anche al Trono Classico con Giovanna Abate. La ragazza non sa se a distanza di un mese e mezzo dall’interruzione di Uomini e Donne i suoi corteggiatori sono ancora interessati a lei. Giovanna parlerà in collegamento con Alessandro Graziani e Sammy Hassan: quest’ultimo in particolare ammetterà di non averla mai pensata durante questa quarantena.

Il ragazzo però sarà intenzionato a proseguire la conoscenza e voler presto incontrare la tronista quando sarà possibile. Giovanna però si dirà molto delusa e dubbiosa su questa frequentazione. Giovanna poi parlerà anche con Alessandro: come andranno le cose con lui? Intanto Giulio Raselli, ex frequentazione della Abate ha fatto una confessione clamorosa. Appuntamento su Canale 5 questo pomeriggio, mercoledì 22 aprile 2020, dalle ore 14:45.

