Uomini e Donne, anticipazioni oggi 21 aprile | Riparte lo show su Canale 5

Dopo uno stop di un mese a causa dell’emergenza Coronavirus, è tornato nel pomeriggio di Canale 5 Uomini e Donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Il programma è tornato in onda in una versione totalmente rinnovata, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale predisposte dal Governo per limitare i contagi.

Nessun contatto, dunque, ma solo conoscenze a distanza, attraverso il web. Inoltre in queste puntate ci sono solo due protagoniste: Gemma Galgani per il Trono over e Giovanna Abate per quello classico. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 21 aprile 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella prima puntata di questo nuovo format andata in onda ieri, 20 aprile, la protagonista è stata Gemma Galgani. La dama torinese ha fatto la conoscenza dei suoi primi due nuovi corteggiatori, ovviamente in maniera virtuale. Il primo si chiama ‘Occhi blu’ e il secondo ‘Pantera’. Nella puntata di oggi ci saranno in collegamento due vecchie conoscenze di Uomini e Donne, per cui la puntata si prevede scoppiettante.

Gemma sembra essere molto presa dai suoi ammiratori che le scrivono in chat, mentre Tina Cipollari, in collegamento dallo studio, non le risparmia le sue frecciatine. In soccorso della dama torinese interverrà, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Ida Platano in collegamento da Brescia insieme al compagno Riccardo Guarnieri. I due stanno infatti trascorrendo insieme la quarantena. Gemma sarà molto contenta di vedere la sua amica.

Inoltre Tina indosserà una maschera da mummia e raggiungerà la dama in cassetta: tra le due scoppierà una nuova divertentissima lite. Appuntamento su Canale 5 questo pomeriggio, martedì 21 aprile 2020, dalle ore 14:45.

Potrebbero interessarti Ascolti tv lunedì 20 aprile 2020: Il Commissario Montalbano, Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald Coronavirus, Caterina Balivo: “A maggio non so se torno in tv, piango un giorno sì e l’altro pure” La Casa di Carta, quanto guadagnano gli attori del cast