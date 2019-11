Uomini e Donne anticipazioni oggi 20 novembre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 20 novembre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per il terzo appuntamento della settimana con il dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di mercoledì 20 novembre, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata nuovamente al Trono Over e andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 20 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 20 novembre 2019, cosa succede

Terzo e ultimo appuntamento della settimana per il dating show di Maria: torna protagonista anche oggi la dama più amata della trasmissione, Gemma Galgani.

Gemma, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, dovrà fare i conti con due nuove corteggiatrici entrate in studio per conoscere Juan Luis Ciano. Una delle due dirà: “vorrei condividere le mie emozioni con te”. Il dentista napoletano si dimostrerà piuttosto in imbarazzo, e soprattutto manderà nel panico la Galgani, che scapperà dietro le quinte scoppiando a piangere: “Basta c’è un limite a tutto”, dirà la dama.

A quel punto l’uomo cercherà di recuperare i rapporti con Gemma, la abbraccerà e le asciugherà le lacrime, facendola così calmare e ritrovare il sorriso. Dopo Giorgio Manetti, ci sono finalmente i presupposti per una storia tra Gemma e Juan Luis?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, tornata in studio, la dama torinese si arrabbierà con Barbara De Santi, che dirà ad Armando Incarnato di farsi i fatti suoi perché Gemma sa difendersi da sola. Il napoletano dirà di non avere problemi con la sua ex, mentre gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti insinueranno che invece è ancora fidanzato con lei. Infine spazio ad Anna e Samuel: i due sono usciti insieme a cena a Riccione e si sono baciati.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, mercoledì 20 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.