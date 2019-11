Uomini e Donne anticipazioni oggi 19 novembre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 19 novembre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per il secondo appuntamento della settimana con il dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di martedì 19 novembre, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata nuovamente al Trono Over e andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 19 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 19 novembre 2019, cosa succede

Secondo appuntamento della settimana per il dating show di Maria: torna protagonista anche oggi la dama più amata della trasmissione, Gemma Galgani. Per il suo corteggiatore del momento Juan Luis ci sono in studio due nuove donne pronte a conoscerlo.

Gemma, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, è molto gelosa e vorrebbe che non entrassero, ma lui non la ascolterà e le farà accomodare. Alla fine delle due ne rimarrà solo una. Nel frattempo interverrà Tina Cipollari che farà una delle sue solite battute pungenti.

Juan Luis crederà però che a parlare sia stata Gemma e quindi i due litigheranno. Il dentista infatti la accuserà di non essere stata carina ad interromperlo. La Galgani ci rimarrà molto male, tanto da mettersi a piangere e abbandonare lo studio.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, inoltre, si intrometterà nel discorso Armando, dicendo che, a suo dire, il cavaliere sta solo usando Gemma e che lui la difenderà ad ogni costo. Il dentista ovviamente negherà tutto. Infine Barbara dirà ad Armando di farsi i fatti suoi perché Gemma sa difendersi da sola. Insomma una puntata molto ricca, con il trono Over e la dama torinese assolute protagoniste.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta oggi, martedì 19 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.