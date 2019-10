Uomini e Donne anticipazioni oggi 11 ottobre | Trono classico o over?

Uomini e Donne torna oggi, venerdì 11 ottobre 2019, con una nuova puntata: sono in tanti gli appassionati alla ricerca delle anticipazioni e che si chiedono innanzitutto se si parlerà del trono Classico o di quello Over.

Oggi pomeriggio l’ultimo appuntamento della settimana è riservato al Trono Classico. Protagonista della puntata è il tronista Giulio Raselli, che avrà una violenta discussione con Irene.

Come di consueto, il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 11 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata dell’11 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di oggi assistiamo al secondo e ultimo episodio della settimana con il Trono Classico. Giulio Raselli è assoluto protagonista di questa puntata: assistiamo innanzitutto alla sua esterna con Irene. Tra i due tanti abbracci e coccole, ma poche parole.

Quelle poche, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, però saranno molto rilevanti: il tronista dirà infatti alla ragazza di essere attratto da lei solo dal punto di vista fisico, e non altro per ora. Una dichiarazione che farà parecchio infuriare Irene. Raselli però è risoluto, e nonostante la rabbia della corteggiatrice confermerà che per il momento le cose sono così e non cambieranno, poi in futuro si vedrà.

Tra i due ci sarà quindi una forte discussione, con Irene che lo accuserà di dare attenzione solo alle bimbeminkia. In studio ci sarà una vera e propria lite, con toni molto accesi. A quel punto interverrà anche Sara, che si è resa conto di essere stata messa in disparte dal tronista durante questa settimana. Giulio, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, risponderà: “Per il momento stai lì”.

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, alla tronista Giulia. Vedremo la prima esterna con Alessandro, un ragazzo di 30 anni che ha già un figlio. I due andranno in una SPA. La tronista le dirà che non si fida perché pensa che lui la veda come una delle tante.

Tina Cipollari proverà a rincuorarla, dicendo che ci sono anche corteggiatori più belli di Alessandro, e lei deve credere maggiormente in sé stessa. Spazio poi all’esterna della tronista con Daniele. Tra i due c’è grande sintonia, abbracci, coccole e quasi un bacio. Alla fine si sfiorano le labbra ma non c’è altro.

Giulia fa una terza esterna con un ragazzo romano, ma dirà che non si fida neppure di lui. Alla fine della puntata di oggi di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, tutti si scaglieranno nuovamente contro Giulio per quanto detto ad Irene.

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, venerdì 11 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.