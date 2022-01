Un’ora sola vi vorrei streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 4 gennaio

Stasera, martedì 4 gennaio 2022, su Rai 2 alle ore 21,20 Un’ora sola vi vorrei, il programma di intrattenimento comico scritto da Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Luciano Federico, Stefano Sarcinelli e Francesco Velonà che rilegge con ironia l’attualità. Dopo il successo delle prime tre stagioni torna così l’appuntamento con un’ora di divertimento puro. Dove vedere Un’ora sola vi vorrei in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre).

Un’ora sola vi vorrei streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Le parole di Brignano

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Un’ora sola vi vorrei giunto alla quarta stagione. “Arrivare alla quarta stagione di Un’ora sola vi vorrei? E’ sorprendente – le parole di Enrico Brignano -. Non so quale sia la ricetta vincente. Gli ingredienti sono quelli del varietà all’antica, dai balletti al monologo finale. Proviamo e scriviamo tutto. Ma rivoluzionario è che duri solo un’ora. Ed è divertente quando sui social vedo reinterpretate alcune scene, soprattutto quella del letto tra e me Flora”. Un momento ormai cult e anche un omaggio. “Non è tantissimo che abbiamo perso la coppia più simpatica della televisione italiana: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello – ha spiegato Brignano -. La nostra è una citazione voluta, per parlare di famiglia, delle sue contraddizioni e comicità”.