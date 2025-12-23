Uno Rosso: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Uno Rosso è il film in onda su Rai 2 questa sera, 23 dicembre 2025, alle ore 21.20. Pellicola del 2024 diretta da Jake Kasdan, vede come protagonisti Dwayne Johnson, Chris Evans, J. K. Simmons, Kiernan Shipka, Lucy Liu, Bonnie Hunt, Nick Kroll, Kristofer Hivju. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film ha inizio al Polo Nord dove si è appena sparsa una terribile e scioccante notizia: Babbo Natale (J.K. Simmons), nome in codice UNO ROSSO, è stato rapito! Viene subito attivata la Task Force dell’ELF, il servizio di sicurezza del Polo Nord. Incaricato di ritrovare Santa Claus e salvare il Natale è Callum Drift (Dwayne Johnson), capo della squadra. L’uomo, sapendo di non potercela fare da solo, sarà costretto a collaborare con Jack O’Malley (Chris Evans), il più famigerato cacciatore di taglie del pianeta. I due s’imbarcano in una movimenta e avventurosa missione in giro per il mondo nel disperato tentativo di rintracciare Babbo Natale e salvare la festa più amata dai bambini della Terra…

Uno Rosso: il cast del film

Pellicola del 2024 diretta da Jake Kasdan, nel cast troviamo Dwayne Johnson, Chris Evans e Lucy Liu. Vediamo gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dwayne Johnson: Callum Drift

Chris Evans: Jack O’Malley

J. K. Simmons: “Uno Rosso” / Nick / Babbo Natale

Lucy Liu: Zoe Harlow

Kiernan Shipka: Gryla

Bonnie Hunt: sig.ra Natale

Nick Kroll: Ted

Wesley Kimmel: Dylan

Mary Elizabeth Ellis: Olivia

Marc Evan Jackson: Zio Rick

Jenna Kanell: Ospite di Krampus

Kristofer Hivju: Krampus

Streaming e tv

Dove vedere Uno Rosso in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 23 dicembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.