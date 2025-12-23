Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:39
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Uno Rosso: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Uno Rosso: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Uno Rosso è il film in onda su Rai 2 questa sera, 23 dicembre 2025, alle ore 21.20. Pellicola del 2024 diretta da Jake Kasdan, vede come protagonisti Dwayne Johnson, Chris Evans, J. K. Simmons, Kiernan Shipka, Lucy Liu, Bonnie Hunt, Nick Kroll, Kristofer Hivju. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film ha inizio al Polo Nord dove si è appena sparsa una terribile e scioccante notizia: Babbo Natale (J.K. Simmons), nome in codice UNO ROSSO, è stato rapito! Viene subito attivata la Task Force dell’ELF, il servizio di sicurezza del Polo Nord. Incaricato di ritrovare Santa Claus e salvare il Natale è Callum Drift (Dwayne Johnson), capo della squadra. L’uomo, sapendo di non potercela fare da solo, sarà costretto a collaborare con Jack O’Malley (Chris Evans), il più famigerato cacciatore di taglie del pianeta. I due s’imbarcano in una movimenta e avventurosa missione in giro per il mondo nel disperato tentativo di rintracciare Babbo Natale e salvare la festa più amata dai bambini della Terra…

Uno Rosso: il cast del film

Pellicola del 2024 diretta da Jake Kasdan, nel cast troviamo Dwayne Johnson, Chris Evans e Lucy Liu. Vediamo gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Dwayne Johnson: Callum Drift
  • Chris Evans: Jack O’Malley
  • J. K. Simmons: “Uno Rosso” / Nick / Babbo Natale
  • Lucy Liu: Zoe Harlow
  • Kiernan Shipka: Gryla
  • Bonnie Hunt: sig.ra Natale
  • Nick Kroll: Ted
  • Wesley Kimmel: Dylan
  • Mary Elizabeth Ellis: Olivia
  • Marc Evan Jackson: Zio Rick
  • Jenna Kanell: Ospite di Krampus
  • Kristofer Hivju: Krampus

Streaming e tv

Dove vedere Uno Rosso in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 23 dicembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 23 dicembre
TV / Cena di Natale: anticipazioni e ospiti dello show con Antonella Clerici su Rai 1
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 44esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 23 dicembre
TV / Cena di Natale: anticipazioni e ospiti dello show con Antonella Clerici su Rai 1
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 44esima puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 44esima puntata
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 23 dicembre su Rete 4
TV / Miracolo nella 34ª strada: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Gloria!: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv lunedì 22 dicembre: Love again, Finale Supercoppa, Io sono Farah
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 22 dicembre
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 dicembre 2025
Ricerca