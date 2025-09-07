Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:34
TV
TV

Uncharted: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Uncharted: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 7 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Uncharted, film del 2022 diretto da Ruben Fleischer. La pellicola, con protagonisti Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas, è l’adattamento cinematografico dell’omonima serie di videogiochi, a cui fa da prequel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I fratelli Nathan e Sam Drake vengono catturati dalla sicurezza per aver cercato di rubare la prima mappa realizzata dopo la spedizione di Magellano. Poiché questo è il terzo reato di Sam, l’orfanotrofio che ospita entrambi i ragazzi butta fuori Sam e lo costringe a stare altrove, lontano da Nate. Prima di andarsene, Sam promette al fratellino che tornerà a prenderlo, lasciandogli un anello appartenente al loro antenato sir Francis Drake, con la scritta “Sic Parvis Magna” (“Da umili origini a grandi imprese”).

Quindici anni dopo, Nathan lavora come barista e borseggia i ricchi clienti. Victor “Sully” Sullivan, un cacciatore di tesori che ha lavorato con Sam alla ricerca del tesoro nascosto dall’equipaggio di Magellano, spiega a Nathan che Sam è scomparso dopo averlo aiutato a rubare il diario di Juan Sebastian Elcano. Nathan, che ha diverse cartoline che Sam gli ha mandato nel corso degli anni, accetta di aiutare Sully a trovare suo fratello. Sully e Nathan vanno ad un’asta per rubare una croce d’oro legata all’equipaggio di Magellano. Lì i due incontrano Santiago Moncada, l’ultimo discendente della famiglia Moncada (che ha finanziato la spedizione originale) e Jo Braddock, capo dei mercenari assoldati da Moncada. Nathan subisce un’imboscata da parte degli uomini di Braddock e la lotta che ne segue crea una distrazione per Sully (travestito da addetto all’asta) per rubare la croce.

Il duo si reca a Barcellona, dove il tesoro è presumibilmente nascosto e si incontra con il contatto di Sully Chloe Frazer, che ha un’altra croce. Chloe ruba la prima croce a Nathan, ma Nathan e Sully la convincono a lavorare con loro. Nel frattempo Moncada affronta suo padre, Armando, dopo aver appreso che la fortuna di famiglia è stata donata; dopo che Armando afferma che suo figlio non è degno di ereditarla, Moncada ordina a Braddock di ucciderlo. Nathan, Chloe e Sully seguono gli indizi nel diario di Elcano fino alla chiesa di Santa Maria del Pi, trovando una cripta segreta dietro l’altare. Nathan e Chloe entrano e trovano una botola, ma quando la aprono, la cripta si allaga. Sully riesce a malapena ad aiutarli a fuggire, dopo aver subito un’imboscata da Braddock. Usando le due croci per sbloccare un passaggio segreto, Nathan e Chloe trovano all’interno di un vaso di sale una mappa che indica che il tesoro è nelle Filippine. Chloe tradisce Nathan (essendo stata originariamente assunta da Moncada) e prende la mappa.

Uncharted: il cast

Abbiamo visto la trama di Uncharted, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Tom Holland: Nathan Drake
  • Mark Wahlberg: Victor “Sully” Sullivan
  • Antonio Banderas: Santiago Moncada
  • Tati Gabrielle: Jo Braddock
  • Sophia Taylor Ali: Chloe Frazer
  • Steven Waddington: lo scozzese
  • Pilou Asbæk: Gage
  • Rudy Pankow: Samuel “Sam” Drake

Streaming e tv

Dove vedere Uncharted in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
