Una voce per Padre Pio: anticipazioni, cast, ospiti e streaming dell’evento su Rai 1

Questa sera, sabato 25 giugno 2022, si svolge l’appuntamento annuale di Una voce per Padre Pio, evento di beneficenza condotto da Mara Venier. In onda ormai dal 2000, questo appuntamento viene trasmesso in diretta da Pietralcina, il paese natale di Padre Pio, nella suggestiva cornice della Piazza Santissima Annunziata. Giunto alla 23esima edizione, questo programma racconta storie ed esperienze che rimandano a Padre Pio, ma è anche un evento di beneficenza le cui donazioni sostengono Una voce per Padre Pio Onlus. Lo scopo è aiutare tutte quelle persone in crisi economica, che hanno bisogno di cure, assistenza e conforto. Di seguito vediamo le anticipazioni sul programma.

Anticipazioni: cast e ospiti

Come già detto, a condurre la serata sarà Mara Venier, ormai in pausa con Domenica In ma non per questo meno interessata alla TV. La celebre conduttrice di Rai 1 torna in prima serata con un nuovo appuntamento e non sarà da sola. Sul palcoscenico ospiterà diversi artisti che daranno il loro contributo nell’arco della serata. Gli ospiti hanno o hanno avuto in passato un legame forte con il Santo e, tra questi, ci sono Albano, Giuseppe Fiorello, Orietta Berti, Riccardo Cocciante, Matteo Bocelli, i Ricchi e Poveri, Shel Shapiro e i Matia Bazar. Ad accompagnare come colonna sonora c’è l’Orchestra Suoni del Sud.

Una voce per Padre Pio streaming e TV

Dove vedere Una voce per Padre Pio in diretta TV e live streaming? Il programma come già anticipato va in onda sabato 25 giugno 2022 in prima serata su Rai 1. Per seguire l’evento in diretta è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire l’appuntamento con Mara Venier in live streaming può farlo tramite RaiPlay, piattaforma gratuita previa registrazione che funziona sia via desktop che via app.