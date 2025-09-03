Una seconda occasione: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Una seconda occasione: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, mercoledì 3 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Una seconda occasione (İkinci Şans), film drammatico turco del 2016 diretto da Özcan Deniz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Yasemin è una donna divorziata e madre single professoressa di matematica, mentre Cem e’il proprietario di un ristorante, I due, che hanno personalità completamente diverse e contrapposte, si incontrano in circostanze strane
Una seconda occasione: il cast
Abbiamo visto la trama di Una seconda occasione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Özcan Deniz: Cemal
- Nurgül Yeşilçay: Yasemin
- Mesut Can Tomay: Mahmut
- Afra Saraçoğlu: Çiçek
- Aybike Turan: Evren
- Tolga Deniz: Mesut
- Kaan Yalçin: Erdal
- Ömer Akgüllü: Halil
- Özge Kepkebir: Özlem
- Dana Abed: Danez
- Murat Ayaz: Faruk
- Nazlı Çetinel: Pervin
- Aydin Erek: Anar Usta
- Sugdem Gözalir: Burcu
- Didem Moralıoğlu: Didem
- Oğuz Yeğin: Mert
- Başak Öcal: Erdal Sevgili
Streaming e tv
Dove vedere Una seconda occasione in diretta tv e live streaming? Il film va in onda su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.