Una seconda occasione: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 3 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Una seconda occasione (İkinci Şans), film drammatico turco del 2016 diretto da Özcan Deniz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Yasemin è una donna divorziata e madre single professoressa di matematica, mentre Cem e’il proprietario di un ristorante, I due, che hanno personalità completamente diverse e contrapposte, si incontrano in circostanze strane

Una seconda occasione: il cast

Abbiamo visto la trama di Una seconda occasione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Özcan Deniz: Cemal

Nurgül Yeşilçay: Yasemin

Mesut Can Tomay: Mahmut

Afra Saraçoğlu: Çiçek

Aybike Turan: Evren

Tolga Deniz: Mesut

Kaan Yalçin: Erdal

Ömer Akgüllü: Halil

Özge Kepkebir: Özlem

Dana Abed: Danez

Murat Ayaz: Faruk

Nazlı Çetinel: Pervin

Aydin Erek: Anar Usta

Sugdem Gözalir: Burcu

Didem Moralıoğlu: Didem

Oğuz Yeğin: Mert

Başak Öcal: Erdal Sevgili

Streaming e tv

Dove vedere Una seconda occasione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.