Ultimo aggiornamento ore 17:46
TV
TV

Una seconda occasione: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Una seconda occasione: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 3 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Una seconda occasione (İkinci Şans), film drammatico turco del 2016 diretto da Özcan Deniz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Yasemin è una donna divorziata e madre single professoressa di matematica, mentre Cem e’il proprietario di un ristorante, I due, che hanno personalità completamente diverse e contrapposte, si incontrano in circostanze strane

Una seconda occasione: il cast

Abbiamo visto la trama di Una seconda occasione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Özcan Deniz: Cemal
  • Nurgül Yeşilçay: Yasemin
  • Mesut Can Tomay: Mahmut
  • Afra Saraçoğlu: Çiçek
  • Aybike Turan: Evren
  • Tolga Deniz: Mesut
  • Kaan Yalçin: Erdal
  • Ömer Akgüllü: Halil
  • Özge Kepkebir: Özlem
  • Dana Abed: Danez
  • Murat Ayaz: Faruk
  • Nazlı Çetinel: Pervin
  • Aydin Erek: Anar Usta
  • Sugdem Gözalir: Burcu
  • Didem Moralıoğlu: Didem
  • Oğuz Yeğin: Mert
  • Başak Öcal: Erdal Sevgili

Streaming e tv

Dove vedere Una seconda occasione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 14esima puntata
Ricerca