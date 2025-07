Una ragazza e il suo sogno: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una ragazza e il suo sogno (What a Girl Wants), film del 2003 diretto da Dennie Gordon. Il film è un remake di Come sposare una figlia, a sua volta basato sulla commedia teatrale The Reluctant Debutante di William Douglas-Home. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Daphne Reynolds è una ragazza americana di 17 anni che vive a New York con la madre Libby, che fa la cantante ai matrimoni. 17 anni prima, Libby incontrò il britannico Henry Dashwood in Nord Africa e si sposarono con una cerimonia di matrimonio beduina di incerta legalità. Alistair Payne, il consigliere aristocratico della famiglia, inganna Libby facendola andar via, dicendole che è meglio per i doveri di Henry che questi non sappia che è incinta, poi mente ad Henry, nascondendogli la gravidanza e dicendo che Libby se ne sarebbe andata perché era innamorata di qualcun altro. Libby è sempre stata onesta con Daphne su chi fosse suo padre, anche se Daphne prova un senso di vuoto senza di lui. Quando Daphne si diploma al liceo, scappa a Londra per cercare di incontrare suo padre.

Una ragazza e il suo sogno: il cast

Abbiamo visto la trama di Una ragazza e il suo sogno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Amanda Bynes: Daphne Reynolds Dashwood

Colin Firth: Lord Henry Dashwood

Kelly Preston: Libby Reynolds in Dashwood

Oliver James: Ian Wallace

Anna Chancellor: Glynnis Payne

Christina Cole: Clarissa Payne in Stuart

Jonathan Pryce: Alistair Payne

Sylvia Syms: Principessa Charlotte

Eileen Atkins: Jocelyn Dashwood

Tara Summers: Noelle

Ben Scholfield: Armistead Stuart

Cassie Powney: Peach Orwood

Connie Powney: Pear Orwood

Streaming e tv

Dove vedere Una ragazza e il suo sogno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 9 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.