Una ragazza e il suo sogno: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una ragazza e il suo sogno, film del 2003 diretto da Dennie Gordon. Si tratta di un remake del film Come sposare una figlia del 1958 di Vincente Minnelli. Ma qual è la trama? E il cast completo di Una ragazza e il suo sogno? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Vediamo insieme la trama di Una ragazza e il suo sogno. Libby Reynolds durante un viaggio nel deserto viene salvata da Lord Henry Dashwood e tra i due nasce subito l’amore. Purtroppo la loro storia si interrompe quando Alistair, il più stretto collaboratore di Henry, volendo sfruttare la carriera politica di quest’ultimo e volendo che si fidanzi con sua figlia Glynnis, inganna i due dando ad entrambi una lettera in realtà scritta da lui che gli fa credere di non voler stare insieme. Libby, incinta dell’ignaro Henry, torna negli Stati Uniti e nove mesi dopo dà alla luce una figlia, Daphne, che cresce e passa tutti i suoi diciassette anni a New York. Daphne si accorge di aver bisogno di conoscere suo padre per sentirsi completa. Determinata a trovarlo, senza dir nulla alla madre, la ragazza sale su un aereo e parte per Londra dove incontra un giovane musicista, Ian Wallace.

Mentre parla col ragazzo, alla tv appare un servizio su Henry, nel quale viene affermato che presto si sposerà, ereditando tra l’altro una figliastra dell’età di Daphne. Inoltre scopre che il padre è candidato a diventare il nuovo Primo Ministro. Daphne perde quindi un po’ di fiducia in se stessa e nelle sue intenzioni, ma grazie alle incitazioni di Ian si ricrede e decide di portare a termine ciò che si era imposta, e il giorno dopo riesce così ad incontrare finalmente il padre.

La notizia sconvolge tutti all’interno della reggia Dashwood, ma Daphne viene comunque accolta bene. In seguito, Henry decide di far restare la ragazza per tutta la stagione estiva, durante la quale continua a vedersi con Ian, del quale si innamora, ricambiata. Glynnis e sua figlia Clarissa però non sono entusiaste della presenza di Daphne, ed entrambe tentano in vari modi di metterla in imbarazzo, ma i vari tentativi falliscono miseramente.

Henry lentamente si rende conto che il comportamento della ragazza potrebbe essere deleterio per la propria carriera. Per questo la affronta, tentando di farle capire che, per continuare a frequentare la famiglia, è necessario attenersi ad un rigido codice di comportamento. Quando Henry è però sul punto di vincere le elezioni si rende però conto che la sua carriera politica, per quanto importante, non può superare l’importanza della sua famiglia. Decide così di ritirare la sua candidatura.

IL FINALE di Una ragazza e il suo sogno (SPOILER)

Dopo un forte litigio con il suo consigliere, Henry scopre che egli sapeva di Daphne e aveva costretto Libby ad andersene… Arrivato in America irrompe in un matrimonio dove Libby canta e Daphne serve come cameriera. Arriva al momento del ballo padre e figlia e comincia a ballare con Daphne. A metà del ballo però Henry lascia ballare Daphne con Ian, anche lui venuto in America per riprendersela…

Una ragazza e il suo sogno: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama del film Una ragazza e il suo sogno, ma qual è il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio con attori e ruoli:

Amanda Bynes: Daphne Reynolds Dashwood

Colin Firth: Lord Henry Dashwood

Kelly Preston: Libby Reynolds in Dashwood

Oliver James: Ian Wallace

Anna Chancellor: Glynnis Payne

Christina Cole: Clarissa Payne in Stuart

Jonathan Pryce: Alistair Payne

Sylvia Syms: Principessa Charlotte

Eileen Atkins: Jocelyn Dashwood

Tara Summers: Noelle

Ben Scholfield: Armistead Stuart

Cassie Powney: Peach Orwood

Connie Powney: Pear Orwood

Streaming e tv

Dove vedere il film Una ragazza e il suo sogno in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 giugno 2020 – alle ore 21,20 in chiaro (gratis) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming grazie alla piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Paradiso amaro: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5 Paradiso amaro trama: di cosa parla il film su Canale 5 con George Clooney Paradiso amaro cast: attori e personaggi del film in onda su Canale 5