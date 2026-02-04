Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Questa sera, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa ambientate sulle Dolomiti, per la precisione a San Martino di Castrozza. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Per Vittoria una nuova vita sembra essere impossibile da realizzare: allo studio medico viene boicottata perché nessuno vuole farsi curare da lei, considerata da tutti un’assassina. La famiglia Moser cerca di strapparle il figlio Matteo richiedendone l’adozione e lo stesso ragazzo la evita, credendola colpevole della morte del padre. Vittoria scoprirà nuovi indizi sulla morte del marito Leonardo?
Una nuova vita: il cast
Abbiamo visto la trama di Una nuova vita, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali:
- Anna Valle: Vittoria
- Daniele Pecci: Marco
- Luca Capuano: Leonardo Moser
- Gabriele Rizzoli: Matteo
- Caterina Vertova: nonna Floriana
- Anna Favella: zia Barbara
- Alessandro Tersigni: zio Umberto
- Francesco Ferdinandi: Diego
- Martina Sammarco: Iman
- Anna Godina: Asia
- Kaspar Capparoni: Raul Chiesa
Streaming e tv
Dove vedere Una nuova vita in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.