Una notte da leoni 3: trama, cast e trailer del film stasera su Italia 1

Questa sera, 21 giugno 2020, va in onda su Italia 1 il film Una notte da leoni 3, terzo e ultimo capitolo della popolare saga. La pellicola del 2013 è diretta da Todd Phillips, nel cast attori amati dal pubblico come Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha e Ken Jeong. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di Una notte da leoni 3? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Due anni dopo gli eventi di Bangkok, Leslie Chow fugge dalla prigione di massima sicurezza nella quale era recluso, sfruttando una rivolta creatasi all’interno dell’edificio. Nel frattempo, negli Stati Uniti, Alan (Zach Galifianakis), durante una delle sue bravate, acquista una giraffa e, mentre la trasporta in autostrada, causa accidentalmente la sua decapitazione.

In preda alla rabbia e alla frustrazione per l’ennesimo guaio causato dal figlio, il padre di Alan, Sid, muore per un attacco di cuore. Dopo il funerale, il cognato di Alan, Doug (Justin Bartha), rivela ai suoi amici, Phil (Bradley Cooper) e Stu (Ed Helms), che Alan non prende più da tempo le sue medicine e per questo è fuori controllo.

La famiglia di Alan è decisa nel farlo ricoverare in un istituto psicoterapeutico, ma ha bisogno dell’aiuto di Phil e Stu per farlo, dal momento che l’unico modo per convincerlo è che il “branco” lo accompagni verso l’Arizona. Durante il viaggio, il minivan di Phil viene speronato dalla strada da un camion e il gruppo viene preso in ostaggio. Vengono quindi a conoscenza del boss criminale Marshall (John Goodman) e di “Black Doug“, il suo capo esecutivo.

Questi raccontano che Leslie Chow ha sottratto loro la metà di un carico di lingotti d’oro del valore di 42 milioni di dollari, frutto di una rapina. Sapendo che Alan è l’unico ad aver comunicato con Chow durante la reclusione, Marshall decide prendere in ostaggio Doug e di dare agli altri tre giorni per riportargli il loro uomo, altrimenti ucciderà il loro amico.

Una notte da leoni 3: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama di Una notte da leoni 3, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi personaggi:

Bradley Cooper: Philip “Phil” Wenneck

Ed Helms: Stuart “Stu” Price

Zach Galifianakis: Alan Garner

Justin Bartha: Douglas “Doug” Billings

Ken Jeong: Leslie Chow

John Goodman: Marshall

Melissa McCarthy: Cassandra “Cassie” Garner

Jeffrey Tambor: Sidney “Sid” Garner

Heather Graham: Jade

Mike Epps: Doug nero

Sasha Barrese: Tracy Garner-Billings

Jamie Chung: Lauren Price

Sondra Currie: Linda Garner

Gillian Vigman: Stephanie Wenneck

Oliver Cooper: Ronnie

Mike Vallely: Nico

Oscar Torre: agente Vasquez

Jonny Coyne: Hector

Betty Murphy: madre di Cassie

Lela Loren: poliziotta

Ecco il trailer del film Una notte da leoni 3, questa sera, 21 giugno 2020, su Italia 1 dalle 21,30.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e live streaming Una notte da leoni 3? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 giugno 2020 – alle ore 21,30 (circa) su Italia 1. Sarà possibile seguire la commedia anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Gaffe in diretta di una concorrente de L’Eredità. Flavio Insinna basito: “Non l’ha detto veramente” Ascolti tv sabato 20 giugno: 20 anni che siamo italiani, Ciao Darwin 7, Permette? Alberto Sordi Permette? Alberto Sordi, su Rai 3 il film dedicato al celebre attore: trama e cast