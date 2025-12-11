Una Nessuna Centomila: il concerto da Napoli di Fiorella Mannoia su Canale 5. Anticipazioni, ospiti, Amadeus, scaletta, canzoni, streaming

Una Nessuna Centomila è lo spettacolo con Fiorella Mannoia e Amadeus in onda questa sera, 11 dicembre 2025, su Canale 5 e registrato nella straordinaria location di Piazza del Plebiscito a Napoli a settembre per sensibilizzare sulla raccolta di fondi per i centri antiviolenza sparsi per l’Italia. Sul palco tanti artisti amici della Fondazione impegnati con duetti e monologhi. Vediamo le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Giunta alla sua terza edizione, Una Nessuna Centomila arriva per la prima volta al Sud Italia, una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti. Il tema comune è quello di promuovere la raccolta fondi contro la violenza sulle donne. Tra gli ospiti della serata Annalisa, Ariete, BigMama, Brumori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili e con la partecipazione amichevole di Amadeus.

Un’occasione per ascoltare grande musica ma anche e soprattutto dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale. In occasione della messa in onda televisiva, per dare un ulteriore e importante contributo alla raccolta fondi sarà attivo il numero solidale attraverso il quale sarà possibile donare per continuare a sostenere i centri antiviolenza.

Una Nessuna Centomila: scaletta

Vediamo ora la scaletta della serata Una Nessuna Centomila registrata a settembre da piazza del Plebiscito: