Una commedia pericolosa: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Una commedia pericolosa, film del 2023 diretto da Alessandro Pondi con Enrico Brignano, Gabriella Pession e Paola Minaccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Maurilio Fattardi lavora come responsabile della sicurezza in un grande magazzino e ha la passione delle investigazioni. Si mette nei guai quando entra in casa di una sua dirimpettaia vedendola morta. La sua precisione d’attaccamento alle indagini lo mettono in allarme cercando di salvare la donna che pochi giorni prima era stata vista litigare con un uomo. Fattardi in questo caso prenderà una cantonata a cui seguiranno molti colpi di scena.

Una commedia pericolosa: il cast

Abbiamo visto la trama di Una commedia pericolosa, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Enrico Brignano: Maurilio Fattardi

Gabriella Pession: Rita

Paola Minaccioni: Francesca

Niccolò Senni: Sergio

Marco Zingaro: Glauco

Leandro Amato: Alberto

Grazia Schiavo: Tina

Monica Vallerini: woman in black

Vincenzo Leto: Gino

Emanuela Ionica: Olga

Giuseppe Lo Piccolo: Agente Rondine

Fortunato Cerlino: Commissario Laneve

Streaming e tv

Dove vedere Una commedia pericolosa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 1 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.