Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:45
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Una commedia pericolosa: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Enrico Brignano. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Una commedia pericolosa: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Una commedia pericolosa, film del 2023 diretto da Alessandro Pondi con Enrico Brignano, Gabriella Pession e Paola Minaccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Maurilio Fattardi lavora come responsabile della sicurezza in un grande magazzino e ha la passione delle investigazioni. Si mette nei guai quando entra in casa di una sua dirimpettaia vedendola morta. La sua precisione d’attaccamento alle indagini lo mettono in allarme cercando di salvare la donna che pochi giorni prima era stata vista litigare con un uomo. Fattardi in questo caso prenderà una cantonata a cui seguiranno molti colpi di scena.

Una commedia pericolosa: il cast

Abbiamo visto la trama di Una commedia pericolosa, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Enrico Brignano: Maurilio Fattardi
  • Gabriella Pession: Rita
  • Paola Minaccioni: Francesca
  • Niccolò Senni: Sergio
  • Marco Zingaro: Glauco
  • Leandro Amato: Alberto
  • Grazia Schiavo: Tina
  • Monica Vallerini: woman in black
  • Vincenzo Leto: Gino
  • Emanuela Ionica: Olga
  • Giuseppe Lo Piccolo: Agente Rondine
  • Fortunato Cerlino: Commissario Laneve

Streaming e tv

Dove vedere Una commedia pericolosa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 1 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 marzo 2026
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 marzo 2026
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 1 marzo 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 marzo 2026
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 marzo 2026
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 1 marzo 2026
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 1 marzo 2026, su Rai 3
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 1 marzo
TV / Franco Battiato – Il lungo viaggio: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Domenica In Sanremo 2026, giornalisti e ospiti della puntata speciale
TV / Domenica In Sanremo 2026, biglietti: dove e come acquistarli, prezzi
TV / Domenica In Sanremo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Mara Venier
TV / A che ora finisce Domenica In Sanremo 2026: quanto dura (durata) lo show su Rai 1
Ricerca