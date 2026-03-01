Una commedia pericolosa: tutto quello che c’è da sapere sul film
Una commedia pericolosa: trama, cast e streaming del film su Rai 2
Questa sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Una commedia pericolosa, film del 2023 diretto da Alessandro Pondi con Enrico Brignano, Gabriella Pession e Paola Minaccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Maurilio Fattardi lavora come responsabile della sicurezza in un grande magazzino e ha la passione delle investigazioni. Si mette nei guai quando entra in casa di una sua dirimpettaia vedendola morta. La sua precisione d’attaccamento alle indagini lo mettono in allarme cercando di salvare la donna che pochi giorni prima era stata vista litigare con un uomo. Fattardi in questo caso prenderà una cantonata a cui seguiranno molti colpi di scena.
Una commedia pericolosa: il cast
Abbiamo visto la trama di Una commedia pericolosa, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Enrico Brignano: Maurilio Fattardi
- Gabriella Pession: Rita
- Paola Minaccioni: Francesca
- Niccolò Senni: Sergio
- Marco Zingaro: Glauco
- Leandro Amato: Alberto
- Grazia Schiavo: Tina
- Monica Vallerini: woman in black
- Vincenzo Leto: Gino
- Emanuela Ionica: Olga
- Giuseppe Lo Piccolo: Agente Rondine
- Fortunato Cerlino: Commissario Laneve
Streaming e tv
Dove vedere Una commedia pericolosa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 1 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.