Un uomo sopra la legge: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un uomo sopra la legge (The Marksman), film del 2021 diretto da Robert Lorenz. La trama segue un allevatore ed ex marine che vive in una città di confine dell’Arizona che decide di aiutare un ragazzo a sfuggire ad un’associazione criminale messicana. Nel cast anche Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba e Teresa Ruiz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ex cecchino scout del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e veterano della guerra del Vietnam Jim Hanson vive lungo il confine tra Arizona e Messico, segnalando tentativi di attraversamento illegale. Un giorno, mentre è di pattuglia, incontra Rosa e suo figlio Miguel, cittadini messicani in fuga dal Cartello. Hanson chiama la pattuglia di confine ma al termine della chiamata viene coinvolto in una sparatoria con una squadra del cartello guidata da Mauricio. Hanson risponde al fuoco e uccide il fratello di Mauricio; Rosa viene ferita a morte da uno dei membri della gang. Prima di morire, dà a Hanson un biglietto che riporta l’indirizzo della sua famiglia a Chicago. Hanson accetta con riluttanza di portare Miguel dalla sua famiglia. La pattuglia di confine arriva dopo la morte di Rosa e prende Miguel. Uno dei membri della gang si reca al confine affermando di essere un parente di Miguel. Hanson, però, li nota e porta via Miguel per andare a Chicago. La gang usa passaporti falsi per entrare in America per seguire Hanson e Miguel. Un agente di polizia di frontiera corrotto vede i tatuaggi delle loro gang, riconosce che i passaporti sono falsi e li lascia comunque entrare in America…

Un uomo sopra la legge: il cast

Abbiamo visto la trama di Un uomo sopra la legge, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Jim Hanson

Katheryn Winnick: Sarah Pennington

Juan Pablo Raba: Mauricio

Teresa Ruiz: Rosa

Jacob Perez: Miguel

Streaming e tv

Dove vedere Un uomo sopra la legge in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 3 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.